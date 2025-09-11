ВОЙНА В УКРАИНЕ
США приняли оборонный законопроект с финансированием Украины
Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 892,6 млрд долларов, в котором предусмотрено 400 млн на военную помощь Украине
В США приняли оборонный законопроект с финансированием Украины / Reuters
день назад

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 млрд долларов. В документ включено выделение 400 млн долларов на инициативу Пентагона по военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times. 

Поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Киева была отклонена. Против нее проголосовали как демократы, так и республиканцы.  

Законопроект также обязывает Пентагон отчитываться перед Конгрессом в случае, если администрация решит приостановить или отменить ранее одобренную военную помощь. Это положение связано с решением Минобороны США летом заморозить поставки без уведомления законодателей. 

Ранее в проекте, одобренном Сенатским комитетом по вооруженным силам в июле, на помощь Украине предусматривалось 500 млн долларов. 

Помимо блока по Украине, законопроект предполагает повышение зарплат американских военнослужащих и усиление военной готовности. Однако он также включает ряд ограничений в социальной политике.  

Среди них — блокировка инициатив по разнообразию и инклюзивности, отмена ряда климатических мер и расширение программы передачи списанного военного оружия в гражданский оборот. 

Официально законопроект заявлен как попытка модернизировать процедуры Пентагона по определению военных потребностей, проведению исследований, заключению контрактов и поставок. Этот процесс ранее критиковали и демократы, и республиканцы, а также представители оборонной промышленности. 

Несмотря на противоречия, документ поддержали обе партии. Конгрессмены отметили, что он укрепит армию и повысит эффективность выполнения оборонных задач. 

