Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 млрд долларов. В документ включено выделение 400 млн долларов на инициативу Пентагона по военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times.
Поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Киева была отклонена. Против нее проголосовали как демократы, так и республиканцы.
Законопроект также обязывает Пентагон отчитываться перед Конгрессом в случае, если администрация решит приостановить или отменить ранее одобренную военную помощь. Это положение связано с решением Минобороны США летом заморозить поставки без уведомления законодателей.
Ранее в проекте, одобренном Сенатским комитетом по вооруженным силам в июле, на помощь Украине предусматривалось 500 млн долларов.
Помимо блока по Украине, законопроект предполагает повышение зарплат американских военнослужащих и усиление военной готовности. Однако он также включает ряд ограничений в социальной политике.
Среди них — блокировка инициатив по разнообразию и инклюзивности, отмена ряда климатических мер и расширение программы передачи списанного военного оружия в гражданский оборот.
Официально законопроект заявлен как попытка модернизировать процедуры Пентагона по определению военных потребностей, проведению исследований, заключению контрактов и поставок. Этот процесс ранее критиковали и демократы, и республиканцы, а также представители оборонной промышленности.
Несмотря на противоречия, документ поддержали обе партии. Конгрессмены отметили, что он укрепит армию и повысит эффективность выполнения оборонных задач.