Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 млрд долларов. В документ включено выделение 400 млн долларов на инициативу Пентагона по военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Киева была отклонена. Против нее проголосовали как демократы, так и республиканцы.

Законопроект также обязывает Пентагон отчитываться перед Конгрессом в случае, если администрация решит приостановить или отменить ранее одобренную военную помощь. Это положение связано с решением Минобороны США летом заморозить поставки без уведомления законодателей.

Ранее в проекте, одобренном Сенатским комитетом по вооруженным силам в июле, на помощь Украине предусматривалось 500 млн долларов.