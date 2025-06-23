Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на встрече, посвященной 30-летию профсоюза Memur-Sen. Он затронул ключевые вопросы внутренней политики, региональной безопасности и международной дипломатии.

Глава государства отметил, что Турция действует ответственно и последовательно на фоне кризисов в соседних регионах.

«С начала войны в Украине мы не допустили, чтобы ее последствия нарушили стабильность в Турции», — заявил он.

«После 7 октября мы стали одной из немногих стран, кто открыто осудил израильскую агрессию в Газе. Мы остановили всю торговлю с Израилем, отказавшись от 9 млрд долларов», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция активно действует в связи с растущей напряженностью вокруг Ирана: «Мы прилагаем усилия, чтобы не допустить новой войны. Атаки на суверенитет Ирана, от кого бы они ни исходили, для нас неприемлемы. Мы открыто выражаем нашу позицию».

Президент сообщил, что Турция провела заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

«Теперь мы направляемся на саммит НАТО в Гааге. Мы действуем с дальновидностью. Ведем переговоры, чтобы остановить эскалацию. Все, что необходимо для безопасности 86 млн граждан Турции, будет сделано», — заявил Эрдоган.