ПОЛИТИКА
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Москва не увидела угрозы в военных расходах НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП не окажет значимого влияния на безопасность РФ
Москва не увидела угрозы в военных расходах НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров / AP
26 июня 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал планы НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП стран-участниц. По его словам, это решение не представляет угрозы для безопасности России.

«Что касается влияния этой цели [НАТО] в 5% [от ВВП на оборону] на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым», — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.

Он отметил, что Россия четко понимает свои стратегические задачи, открыто заявляет о них и реализует их в соответствии с международным правом.

«Мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем. Они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов Устава ООН и международного права. И мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечиваем», — подчеркнул глава МИД России.

Страны НАТО договорились в среду кардинально увеличить годовые оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году и подтвердили приверженность коллективной обороне. Альянс повторил свои обязательства о том, что «нападение на одного является нападением на всех».

В декларации саммита в Гааге лидеры НАТО заявили, что оборонные обязательства будут состоять из инвестиций не менее 3,5% ВВП в год на основные оборонные потребности. Союзники также пообещали тратить до 1,5% ВВП на расходы, связанные с безопасностью, включая защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы альянса.

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