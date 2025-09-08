Tan iyo markii la riday xukuumaddii Bashar al-Assad bishii Diseembar 2024, waxaa saaxadda siyaasadda caalamka si weyn uga soo dhex muuqday Asaad al-Shaybaani, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Suuriya.
Isaga oo 38 jir ah, ayuu noqday wejiga diblomaasiyadda cusub ee Suuriya, isagoo bilaabay safarro isdaba joog ah oo uu ku marayo caasimadaha gobolka iyo kuwa reer Galbeedka, xilli dalkiisu uu ku jiro marxalad taariikhi ah oo xasaasi ah.
Taariikh nololeed iyo waxbarasho
Al-Shaybaani wuxuu ku dhashay gobolka al-Xasakah ee waqooyi-bari Suuriya sannadkii 1987-kii, laakiin wuxuu ku barbaaray caasimadda Dimishiq.
Halkaas ayuu waxbarashadiisa ku dhammaystay, isagoo 2009-kii shahaadada koowaad ee Luuqadda Ingiriisiga ka qaatay Jaamacadda Dimishiq.
Intaa wixii ka dambeeyay, wuxuu waxbarasho sare u aaday dalka Turkiga, halkaas oo uu shahaadada Mastarka ee Cilmiga Siyaasadda iyo Xiriirka Caalamiga ah ka qaatay Jaamacadda Istanbul Sabahattin Zaim sannadkii 2022-kii.
Laba sano ka dib, 2024-kii, wuxuu isla jaamacaddaas ka qaatay shahaadada ugu sarreysa ee PhD-da.
Kaalintiisii Kacaankii Suuriya
Asaad al-Shaybaani wuxuu si firfircoon uga qaybqaatay kacdoonkii Suuriya ee ka dhanka ahaa Bashar al-Assad tan iyo bilowgiisii bishii Maarso 2011.
Wuxuu door muhiim ah kasoo qaatay dhismaha maamulladii mucaaradka, isagoo noqday agaasimaha arrimaha siyaasadda ee Dawladdii Badbaadada (Salvation Government) ee waqooyi-galbeed Suuriya tan iyo 2017-kii.
Sidoo kale, wuxuu si dhow ula shaqeeyay hay'adaha Qaramada Midoobay si loo fududeeyo hawlaha gargaarka bani'aadamnimo.
Ka hor intii aan xilka laga tuurin Assad, wuxuu maamuli jiray xiriirka siyaasadeed ee dibadda ee goobaha mucaaradku haysteen, isagoo madax ka ahaa waaxda arrimaha siyaasadda ee Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).
Hiigsiga diblomaasiyadeed ee Suuriyada cusub
Magacaabista al-Shaybaani waxay ku soo aadday xilli dawladda cusub ay doonayso inay bog cusub u furto xiriirka caalamka. Khudbad uu jeediyay ka hor dhaarintiisii, wuxuu si cad u qeexay aragtidiisa:
Wuxuu sidoo kale qiray in caqabado badan ay jiraan, balse wuxuu intaas ku daray:
Marxaladda kala guurka iyo mustaqbalka dalka
Hoggaamiyaha cusub, Axmed al-Sharaa, ayaa ku dhawaaqay in Suuriya ay gashay "xilli cusub," isagoo ballanqaaday dib-u-habayn ballaaran.
Bishii Maarso 2025, al-Sharaa wuxuu saxiixay bayaan dastuuri ah oo qeexaya muddo ku meel gaar ah oo shan sano ah si dalka loogu sii wado waddada xasilloonida iyo dib-u-dhiska. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee uu hoggaamiyo al-Shaybaani ayaa udub-dhexaad u ah hirgelinta himiladaas caalamka hortiisa.