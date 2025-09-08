CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Shirka looga hadlayo Isbaddelka Cimillada oo ka furmay Addis Ababa
Shirka ayaa hal-ku-dheg u ah "Dedejinta Xalalka Cimilada Caalamiga ah: Maalgelinta Horumarinta Afrika ee Adkeysiga iyo Cagaaran."
Shirka looga hadlayo Isbaddelka Cimillada oo ka furmay Addis Ababa
Shirka looga hadlayo Isbaddelka Cimillada oo ka furmay Addis Ababa. / User Upload
8 Sebteembar 2025

Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, waxaa maanta si rasmi ah uga furmay Shirka Labaad ee Cimilada Afrika (ACS2), kaas oo socon doona muddo saddex maalmood ah, laga bilaabo Sebtembar 8-da ilaa 10-ka.

Shirkan oo lagu qabtay Xarunta Shirarka Caalamiga ah ee Addis (AICC), waxaa ka soo qayb galay madaxda dalalka Afrika, oo uu ku jiro Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo kumanaan ergo oo ka kala socda qaaradda iyo caalamka.

Shirka ayaa hal-ku-dheg u ah "Dedejinta Xalalka Cimilada Caalamiga ah: Maalgelinta Horumarinta Afrika ee Adkeysiga iyo Cagaaran."

Ujeeddadiisu waa in la mideeyo codka Afrika ee ku aaddan isbeddelka cimilada, lana xoojiyo doorka qaaradda ee wada-xaajoodyada caalamiga ah sida COP30 iyo G20.

Sheekooyin Kale

Waxaa la filayaa in shirka lagu ansixiyo "Bayaanka Addis Ababa" oo noqon doona qorshe-hawleed lagu uruurinayo balaayiin dollar oo maalgashi cagaaran ah.

Madaxweynayaasha ayaa shirka ka jeedin doona khudbado ay ku faahfaahinayaan istaraatiijiyadaha ay dawladahoodu uga hortagayaan dhibaatooyinka ka dhalan kara isbeddelka cimilada.

Shirkan waxaa barbar socda Shirweynihii Labaad ee Afrika iyo dalalka Caribbean-ka (Africa-CARICOM), kaas oo diiradda saaraya iskaashiga labada gobol iyo in dalalkii gumeystayaasha ahaa ay qiraan dembiyadii taariikhiga ahaa ayna bixiyaan magdhow.

Furitaanka shirka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ay ka mid yihiin Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, Madaxweynaha Angola oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika, iyo Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us