Xulka qaranka Soomaaliya, oo ay ku jiraan ciyaartoy caan ah oo ka yimid dibadda, ayaa rajaynaya in ciyaaraha soo socda ay si weyn wax uga beddelaan rajadooda u soo bixitaanka tartanka Koobka Adduunka.
Xulka Soomaaliya oo u diyaargaroobaya kulamada adag ee isreebreebka Koobka Adduunka 2026
Kooxda qaranka Soomaaliya ayaa ku jirta marxaladihii ugu dambeeyey ee tababarkooda, ka hor kulanka xiga ee isreebreebka Koobka Adduunka 2026. / Other
5 Sebteembar 2025

Kooxda qaranka Soomaaliya ayaa ku jirta marxaladihii ugu dambeeyey ee tababarkooda, ka hor kulanka xiga ee isreebreebka Koobka Adduunka ee 2026, kaas oo ay la ciyaarayaan dalka Guinea.

Kulankan oo ay ciyaarayaan iyagoo ka tirsan Group G oo loo qorsheeyey inuu dhaco 5-ta Sebtembar, ayaa muhiimad weyn u leh xulka Soomaaliya oo doonaya inay ka baxsadaan kaalinta ugu hoosaysa ee group-kan adag oo ay ku wada jiraan wadamada Algeria, Mozambique, Botswana iyo Uganda.

Kulankoodii ugu dambeeyey ee bishii Maarso ee dalka Cote d'Ivoire, Soomaaliya iyo Guinea waxay ku kala baxeen barbaro 0-0. Hadda, Guinea waxay ku jirtaa kaalinta shanaad, halka Soomaaliya ay kaalinta lixaad kaga jirto group-kooda.

Xulka qaranka Soomaaliya, oo loo yaqaano "Ocean Stars," ayaa hadda tababar ku qaadanaya magaalada Kampala, ee dalka Uganda, oo ah dal ay iyagana la ciyaari doonaan 8-da Sebtembar.

Ciyaartooyda qurbaha oo kordhiyey rajada xulka

Xulka ayaa laf-dhabar u ah isbeddel hoose oo ka socda gudaha ciyaaraha dalka. In ka badan kala bar ciyaartoyda ayaa ku dhashay dibadda, taas oo muujinaysa rabitaanka ciyaartooyda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha inay matalaan dalkooda hooyo.

Soo-galidda ciyaartoydan ku dhashay dibadda waxay ruux iyo xirfado cusub ku soo kordhiyeen xulka Ocean Stars, taas oo sidoo kale kor u qaadday dib u soo kabashada kubbadda cagta ee dalka. Tababare Yusuf Cali Nuur ayaa isku soo ururiyey jiilkan cusub, kuwaas oo ay ka go'an tahay inay wax ka beddelaan xaaladdooda adag ee isreebreebka Koobka Adduunka, ka dib bilow aan wanaagsanayn.

Diyaargarow labo-geesood ah

Inkastoo ay hadda ku jiraan kaalinta ugu hoosaysa ee Group G oo ay haystaan hal dhibic oo qura, Ocean Stars waxay rajaynayaan in kulanka Guinea uu nasiibkooda beddeli doono. Diyaargarowgooda ayaa ah laba-geesood, maadaama ay sidoo kale isku diyaarinayaan isreebreebka FIFA Arab Cup.

Soomaaliya waxa ay ciyaar hal lug ah la ciyaari doontaa Cumaan, taas oo ka dhici doonta Qadar bisha Nofeembar. Haddii ay guuleystaan, waxa ay u gudbi doonaan Group B ee tartanka ugu weyn, halkaas oo ay ku biiri doonaan kooxaha waaweyn ee Marooko, Sacuudi Carabiya, iyo sidoo kale Yemen ama Komoros.

Liiska ciyaartoyda waa mid xiiso leh oo ka kooban ciyaartoy caalami ah, oo ay ku jiraan magacyo waaweyn sida Mohamed Omar oo ka tirsan kooxda San Antonio FC ee Maraykanka.

Waxaa sidoo kale ku weheliya weeraryahanka Cavalry FC, Ali Musse, kaasoo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, ka dib markii loo magacaabay "Ciyaartoyga Bisha" ee Canadian Premier League bishii Agoosto 2025.

Ciyaartoyda kale ee caalamiga ah ayaa waxaa ka mid ah Yasir Abdiqadir Sa’ad oo fadhigiisu yahay Norway, Faisal Othman oo ka ciyaara horyaalka Sucuudiga, Handwalla Bwana oo ka tirsan South Georgia Tormenta FC, iyo, Abdi Sharif, oo ah ciyaaryahan da'yar oo hore uga tirsanaa kooxda difaacata horyaalka Premier League, Liverpool.

XIGASHO:TRT SOMALI
