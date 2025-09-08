Masar ayaa mar kale ku boorrisay Israa’iil inay aqbasho xabbad-joojin lagu soo jeediyay in lagu joojiyo dagaalka ka socda Qaza, iyadoo si adag u cambaareysay weerarrada joogtada ah ee Israa’iil, barakicinta khasabka ah, iyo gaajeysiinta ulakaca ah ee ka dhan ah Falastiiniyiinta.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Masar, Badr Abdelatty, ayaa fariintan diray intii lagu guda jiray kulan uu Qaahira kula yeeshay Jibriil Rajoub, Xoghayaha Guud ee Guddiga Dhexe ee Fatah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Masar. Wasaaraddu ma aysan bixin faahfaahin ku saabsan muddada uu Rajoub ku sugnaan doono Qaahira.
Wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray dadaallada lagu taageerayo qadiyadda Falastiin ee caalamiga ah iyo diyaarinta shir caalami ah oo lagu hirgelinayo xalka laba dowladood, kaas oo lagu qaban doono New York dabayaaqada bishan, xilli ay socdaan kulammada Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Abdelatty ayaa hoosta ka xarriiqay in Masar ay si adag uga soo horjeeddo hawlgallada milatari ee Israa’iil ka waddo Qaza, isagoo ku celiyay baahida loo qabo in Tel Aviv ay aqbasho qorshaha xabbad-joojinta ee ay dhexdhexaadinayaan Masar iyo Qatar, kaas oo ku saleysan soo jeedin uu sameeyay Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka ee Bariga Dhexe, Steve Witkoff.
Xasuuqa ba’an ee Qaza
Masar iyo Qatar ayaa dhexdhexaadinayay wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Israa’iil iyo Xamaas, kuwaas oo lagu doonayo in lagu gaaro is-dhaafsi maxaabiis iyo in la joojiyo dagaalka. Xamaas ayaa aqbashay soo jeedintan 18-kii Agoosto, iyadoo ogolaatay xabbad-joojin 60 maalmood ah, balse Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu weli ma uusan bixin wax jawaab ah oo la xiriirta soo jeedintan.
Dagaalka Israa’iil ee lagu tilmaamay mid xasuuq ah ayaa tan iyo bishii Oktoobar 2023 ku dilay ku dhawaad 64,400 oo Falastiiniyiin ah gudaha Qaza, halka ololaha milatari lagu burburiyay Qaza, taasoo hadda wajahaysa macaluul daran.
Bishii Nofeembar ee sannadkii hore, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ayaa soo saartay warqado qabasho oo ka dhan ah Netanyahu iyo Wasiirkiisii hore ee Difaaca Yoav Gallant, kuwaas oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay Qaza.
Sidoo kale, Israa’iil ayaa wajahaysa dacwad xasuuq ah oo ka socota Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ), taasoo ku saabsan dagaalka ay ka waddo Qaza.