Zelenskyy: "Turkiga ayaa martigelin kara wada-hadallo lala yeesho Putin"
Zelenskyy ayaa wada dadaallada wada-hadallo toos ah oo lala yeesho Madaxweyne Putin si loo soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine, balse Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa sheegay inaan ajende loo diyaarin kulan noocaas ah.
Zelenskyy ayaa wada dadaallada wada-hadallo toos ah oo lala yeesho Madaxweyne Putin si loo soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine / AP
27 Agoosto 2025

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ayaa sheegay in Turkiga, Dowladaha Khaliijka, ama waddamada Yurub ay martigelin karaan wada-hadallo kasta oo lala yeesho Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin.

"Hadda, toddobaadkan waxaa jiri doona xiriiro lala sameynayo Turkiga, xiriiro lala sameynayo Dowladaha Khaliijka iyo wadamada Yurub kuwaas oo martigelin kara wada-hadallada lala yeelanayo Ruushka," ayuu Zelenskyy ku yiri khudbaddiisii habeenlaha ahayd ee muuqaalka ahayd ee Talaadadii.

"Dhankeenna, wax walba waxaa loo diyaarin doonaa si heer sare ah si loo soo afjaro dagaalka."

Zelenskyy wuxuu hadalkan jeediyay xilli madaxa shaqaalaha xafiiskiisa, Andriy Yermak, uu sheegay in isaga iyo madaxa golaha amniga qaranka ee Ukraine ay ku sugan yihiin dalka Qatar si ay ula kulmaan wasiirka gaashaandhigga ee dalkaas.

'Ka fogaanshaha wada-hadallo dhab ah'

Sheekooyin Kale

Faallooyinkiisa, Zelenskyy wuxuu sidoo kale sheegay in hore u socoshada wada-hadalladu ay ku xiran tahay isku-dubbaridka lala yeesho saaxiibbada Ukraine, gaar ahaan Mareykanka, si loo hubiyo in cadaadis ku filan la saaro Ruushka.

Tani, ayuu yiri, waa arrintii Isniintii lagaga wada hadlay magaalada Kyiv ergeyga Mareykanka, Keith Kellogg.

"Wixii intaas ka dambeeya waxay si adag ugu xiran yihiin rabitaanka hoggaamiyeyaasha adduunka, tan ugu muhiimsanna waa Mareykanka, si cadaadis loo saaro Ruushka," ayuu yiri Zelenskyy.

"Ruushku wuxuu kaliya bixinayaa tallaabooyin muujinaya inuu sii wadi doono ka fogaanshaha wada-hadallo dhab ah. Arrinkan waxaa beddeli kara oo keliya cunaqabatayn adag, canshuuro adag iyo cadaadis dhab ah."

