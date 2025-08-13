Turkigu wuxuu helay maalgashiyo toos ah oo dibadda ah (FDI) oo gaaraya $6.3 bilyan intii lagu jiray lixdii bilood ee ugu horreysay sannadkan, sida uu ku dhawaaqay Ururka Maalgashadayaasha Caalamiga ah.
Tirada maalgashiyada tooska ah ee dalka ayaa kor u kacday 27% marka loo eego sannadkii hore muddadii u dhaxaysay Janaayo ilaa Juun, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ururka.
Kaliya bishii Juun, mugga maalgashiyada tooska ahi wuxuu gaaray $1.6 bilyan, halka tan iyo 2022 guud ahaan uu ka badnaa $281 bilyan, sida lagu xusay bayaanka.
Guud ahaan $6.3 bilyan oo maalgashiga ah, $3.9 bilyan oo ka mid ah ayaa lagu diiwaangeliyay qaab raasumaal maalgashi ah.
Tirakoobyadu waxay muujiyeen in $2.2 bilyan oo ka mid ah maalgashiyada tooska ah ay ku soo galeen qaab dayn ah, halka $0.9 bilyan ay ka yimaadeen iibka guryaha ee dadka ajnabiga ah.
Hoos u dhaca dulsaarka iyo yaraanta sicir-bararka ayaa ka mid ah arrimaha dhiirrigeliyay maalgashiyada.