Turkiga oo Sannadkan Barkiisa Hore Helay $6.3B oo ah Maalgashiga Tooska ah ee Dibadda
Tan iyo 2022, heerka maalgashiga Tooska ah ee Dibadda (FDI) ee dalka Turkigu wuxuu gaaray in ka badan $281B, sida uu sheegay Ururka Maalgashadayaasha Caalamiga ah.
Sannadkii hore, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sheegay in 2024 ay aheyd sannadkii ugu sarreeyay dhoofinta iyo koritaanka dhaqaalaha Turkiga. / Anadolu Agency
13 Agoosto 2025

Turkigu wuxuu helay maalgashiyo toos ah oo dibadda ah (FDI) oo gaaraya $6.3 bilyan intii lagu jiray lixdii bilood ee ugu horreysay sannadkan, sida uu ku dhawaaqay Ururka Maalgashadayaasha Caalamiga ah.

Tirada maalgashiyada tooska ah ee dalka ayaa kor u kacday 27% marka loo eego sannadkii hore muddadii u dhaxaysay Janaayo ilaa Juun, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ururka.

Kaliya bishii Juun, mugga maalgashiyada tooska ahi wuxuu gaaray $1.6 bilyan, halka tan iyo 2022 guud ahaan uu ka badnaa $281 bilyan, sida lagu xusay bayaanka.

Guud ahaan $6.3 bilyan oo maalgashiga ah, $3.9 bilyan oo ka mid ah ayaa lagu diiwaangeliyay qaab raasumaal maalgashi ah.

Tirakoobyadu waxay muujiyeen in $2.2 bilyan oo ka mid ah maalgashiyada tooska ah ay ku soo galeen qaab dayn ah, halka $0.9 bilyan ay ka yimaadeen iibka guryaha ee dadka ajnabiga ah.

Hoos u dhaca dulsaarka iyo yaraanta sicir-bararka ayaa ka mid ah arrimaha dhiirrigeliyay maalgashiyada.

XIGASHO:TRT Afrika
