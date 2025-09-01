Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cumar Abdi, ayaa xarunta Wasaaradda ee Muqdisho kulan kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti, Danjire Cabdulkadir Xuseen Cumar, oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah iyo horumarinta iskaashiga wadaagga ah ee labada dal.
Wadahadallada ayaa ka koobnaa arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga amniga, xasilloonida gobolka iyo arrimaha caalamiga ah ee khuseeya labada dal. Labada wasiir ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay xiriirka dhow si loo hormariyo nabadda iyo horumarka Geeska Afrika.
Intii kulanku socday, labada wasaaradood ayaa kala saxiixday Heshiis Isfaham (MoU) oo ku saabsan wadatashiyada siyaasadeed, kaas oo dhisaya hannaan rasmi ah oo wada hadal joogto ah u suurtagelinaya Soomaaliya iyo Jabuuti. Heshiiskan ayaa la filayaa inuu xoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed, isla markaana hore u sii qaado mudnaanta labada dal ee heer gobol iyo heer caalami.
Soomaaliya iyo Jabuuti oo uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo taariikhi, dhaqan iyo walaaltinimo ah, ayaa sii xoojinaya iskaashigooda soo jireenka ah, iyagoo ka wada shaqeynaya horumarinta wada-shaqeynta iyo xiriirka dhow.