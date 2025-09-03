CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Serbia oo heshiisyo kala saxiixday
Ujeeddada safarka ayaa ahayd in la xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga soojireenka ah ee ka dhexeeya labada dal.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Serbia oo heshiisyo kala saxiixday
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre / User Upload
3 Sebteembar 2025

Wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda Federaalka Soomaaliya, oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Belgrade ee dalka Serbia, iyaga oo kulamo mira-dhal ah la yeeshay madaxda sare ee dalkaas. Ujeeddada safarka ayaa ahayd in la xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal.

Kulanka Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirrada

Ra’iisul Wasaare Xamsa iyo wafdigiisa waxaa Qasriga Madaxtooyada Serbia loogu sameeyay soo dhaweyn iyo maamuus heer sare ah.

Intii uu socday kulanka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu la yeeshay dhiggiisa Serbia, Mudane Đuro Macut, waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga laba-geesoodka ah ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, amniga, waxbarashada iyo caafimaadka.

Ra’iisul Wasaare Xamsa ayaa carrabka ku adkeeyay fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan dhaqaalaha buluugga ah, beeraha, iyo xoolaha. Wuxuu dowladda iyo ganacsatada Serbia ku casuumay inay yimaadaan Soomaaliya si ay u soo indho-indheeyaan ilaha ku habboon ee ay maalgashi ku sameyn karaan.

Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Cabdi Cali, ayaa kulan la qaatay dhiggiisa Serbia, Marko Djuric.

Sheekooyin Kale

Labada Wasiir ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go’an tahay in la xoojiyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal, iyaga oo ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, beeraha, dhismaha iyo waxbarashada.

Heshiisyo Taariikhi ah oo la Saxiixay

Intii ay socdeen kulamada heerka sare ah, waxaa la kala saxiixday heshiisyo iskaashi caafimaad.

Heshiiskaan, oo uu saxiixay Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadam, wuxuu fursad u siinayaa Soomaaliya in ay hesho daryeel caafimaad oo tayo leh iyo khibrad laga helo dhinaca Serbia.

Wafdiga Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dowladda Serbia soo dhaweynta iyo maamuuska ay u fidiyeen, iyaga oo xusay in safarkani uu furi doono bog cusub oo ku saabsan iskaashi iyo saaxiibtinimo dheer oo ka dhexeeya labada dal.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us