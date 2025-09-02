Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isku-duwidda Arrimaha Bani’aadannimada (OCHA) ayaa Isniintii sheegay in dalka Suudaan oo uu dagaal ka socdo laga soo sheegay in ka badan 100,000 oo kiis oo shuban biyoodka cholera-ha ah hal sano gudihiis.
“Suudaan ayaa wajahaysa musiibada macaluusha ee ugu xumeyd dunida oo dhan, iyadoo cudurka shuban biyoodka cholera-ha uu si xawli ah ugu faafayo. Macluul daran ayaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyay in ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah dalka,” ayaa lagu yiri bayaanka QM ee lagu daabacay barta X.
“Sidan laguma eegan karno shacabka Suudaan, waxayna u baahan yihiin gargaar degdeg ah,” ayuu ku daray, isagoo cudurka shuban biyoodka cholera-ha ku tilmaamay “kii ugu saameynta badnaa” sannadihii ugu dambeeyay.
Wasaaradda Caafimaadka Suudaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 2,561 qof ay u dhinteen shuban biyoodka cholera-ha tan iyo markii uu cudurka ka dillaacay bishii Agoosto 2024.
Musiibadan caafimaad ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya ciidanka qaranka Suudaan iyo xoogagga RSF lagu dilay in ka badan 20,000 qof tan iyo Abriil 2023, uuna sababay barakaca 14 milyan, sida ay sheegeen QM iyo mas’uuliyiinta Suudaan. Hase yeeshee, cilmi-baaris ay sameeyeen jaamacado Mareykan ah ayaa dhimashada ku qiyaasay inay ku dhowdahay 130,000 oo ruux.