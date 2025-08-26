TURKIGA
Erdogan oo si kulul u cambaareeyay weerarkii Israa'iil ee Isbitaalka Nasser
Madaxweynaha Turkiga ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Bitlis ee bariga dalka Turkiga, Isniintii shalay, kaddib kulan uu la yeeshay golaha wasiirrada dalkiisa.
Erdogan oo si kulul u cambaareeyay weerarkii Israa'iil ee Isbitaalka Nasser
26 Agoosto 2025

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii dhimashada dhaliyay ee ay Israa’iil ku qaadday Isbitaalka Nasser ee magaalada Qaza, isagoo ku eedeeyay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu inay si "arxan darro ah" u beegsaneyso wax kasta oo qiimo bini'aadannimo leh.

"Xukuumadda arxanka daran ee Benjamin Netanyahu waxay si aan kala joogsi lahayn u waddaa weerarradeeda bahalnimada ah si ay u burburiso wax kasta oo bini'aadannimo ah," ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.

Hadalka Madaxweyne Erdogan ayaa yimid kaddib markii ay Wasaaradda Caafimaadka ee Qaza xaqiijisay in 20 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeyntaas, kuwaas oo ay ku jireen bukaanno, shaqaale caafimaad, hawl-wadeennada difaaca madaniga ah, iyo suxufiyiin, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.

Madaxweynaha Turkiga ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Bitlis ee bariga dalka Turkiga, Isniintii shalay, kaddib kulan uu la yeeshay golaha wasiirrada dalkiisa.

Dhinaca kale, Madaxweyne Erdogan wuxuu khudbaddiisa ku soo hadal qaaday mashruuca marin-wadadeedka Zangezur, wuxuuna sheegay in hirgelintiisu ay "waji cusub" u yeeli doonto iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka Turkiga, Azerbaijan, iyo Armenia.

