Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa Talaadadii sheegay in dalkiisu uu yahay dammaanadda amniga, nabadda, iyo maslaxadda shacabka Kurdida, si la mid ah sida uu u yahay kan shacabka kale ee walaalaha la ah ee Suuriya.
"Guushu waxay raaci doontaa kuwa u janjeera dhanka Ankara iyo Dimishiq," ayuu yiri Madaxweyne Erdogan, xilli uu khudbad ka jeedinayay xuska sannad-guurada 954-aad ee Guushii Malazgirt oo lagu qabtay gobolka Mush ee Turkiga.
Madaxweynuhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in himilada 'Qarniga Turkiga' ay ugu horreyn tahay in la helo Turki awood leh oo ka caaggan argagixisada, ka dibna la hubiyo in gobolka oo dhan laga sifeeyo argagixisada, iyadoo la adeegsanayo dadaallo wadajir ah.
Wuxuu intaas ku daray, in kasta oo ay jiraan caqabado iyo dhagar, haddana Ankara ay ka go'an tahay inay dhisto Turki midaysan oo awood leh, oo ah qaran ka kooban 86 milyan oo qof oo wadaaga taariikh, dhaqan, iyo ilbaxnimo.
"Sida Turkida, Carabta, iyo Kurdida, waxaan si nabad ah ugu wada noolaan doonnaa dhulkan ilaa aakhiru-samaan," ayuu yiri Erdogan.
Hadalladiisa ayaa yimid toddobaadyo kaddib markii baarlamaanka Turkigu uu aasaasay guddi heer sare ah oo dejinaya tub sharciyeed oo lagu gaarayo himilada ah "Turki oo ka caaggan argagixisada," taas oo Ankara ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo horseedaysa nabad gobolka ka dhalata.
Guddiga Wadajirka Qaran, Walaaltinimada iyo Dimuqraadiyadda oo la daah-furay 5-tii Agoosto ayaa loo arkaa madal wada-hadal oo u furan Turkida iyo Kurdida, iyo dadaal lagu xallinayo khilaafaadka jira iyadoo la marayo waddo baarlamaani ah.
Sida ay sheegeen mas'uuliyiintu, guddigan wuxuu noqon doonaa madal looga doodo arrimaha, laguna soo jeediyo talooyin, iyadoo loo igmaday inuu aqoonsado meelaha u baahan isbeddelka, diyaariyo hindise-sharciyeedyo, bulshadana la wadaago horumarka la gaaro. Shaqadiisu waxay socon doontaa ilaa dhammaadka sannadka 2025.
Xaaladda Gobolka
10-kii Maarso, Madaxtooyada Suuriya waxay ku dhawaaqday heshiis lagu mideynayo Ciidamada Dimuqraadiga Suuriya (SDF) iyo hay'adaha dowladda, iyadoo lagu adkeeyay midnimada dhuleed ee dalka. Hase yeeshee, bilooyin kaddib, Madaxweynaha Suuriya Axmad al-Sharac ayaa dhaleeceeyay SDF, isagoo sheegay inay jiraan iska-hor-imaadyo u dhexeeya hadalka iyo ficilka ku aaddan dhaqan-gelinta heshiiskaas.
Bishii Luulyo, 30 dagaalyahan oo ka tirsan ururka PKK ayaa hubkooda ku gubay meel u dhow god ku yaalla waqooyiga Ciraaq, tallaabadaas oo Ankara ay ku tilmaantay bilowga burburka kooxda. PKK ayaa ah urur ay Ankara, Washington iyo Midowga Yurub u aqoonsan yihiin argagixiso. SDF waxaa hoggaamiya YPG, oo ah faraca Suuriya ee ururka PKK.
13-kii Agoosto, Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Hakan Fidan, ayaa si adag uga digay ururka YPG, isagoo ugu baaqay inay si degdeg ah u joojiyaan halista ay ku hayaan Turkiga iyo gobolka.
"Fariintayda aan u dirayo YPG waa inay si degdeg ah uga laabtaan halista ay ku hayaan Turkiga iyo gobolka, iyaga iyo argagixisada kale ee ay dunida ka soo uruursadeen," ayuu yiri Fidan.