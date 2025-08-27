TURKIGA
Turkiga oo si adag u cambaareeyay xadgudubyada Israa’iil ee ka dhanka ah Suuriya
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, ayaa weerarrada Israaiil ku tilmaantay in ay wiiqayaan dadaallada nabadeynta ee Suuriya iyo gobolka oo dhan, iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo.
27 Agoosto 2025

Dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaareysay duqeymaha iyo weerarrada sii kordhaya ee ay Israa'iil ka geysanayso gudaha Suuriya, iyadoo ku tilmaantay tallaabooyinkaas kuwo si bareer ah ugu xadgudbaya madax-bannaanida dhuleed ee dalkaas.

Bayaan Talaadadii ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga, ayaa lagu sheegay in weerarradani ay wiiqayaan dadaallada nabadeynta ee Suuriya iyo gobolka oo dhan, waxaana si degdeg ah loogu baaqay in la joojiyo.

"Waxaan si adag u cambaareyneynaa weerarrada milatari ee Israa'iil ee baaxadda leh ee lagu waxyeeleynayo midnimada, madax-bannaanidan dhuleed ee Suuriya," ayaa lagu yiri bayaanka.

Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in Ankara ay ka go'an tahay inay taageerto himilada ah Suuriya midaysan, nabad ah, kana caaggan argagixisada, taas oo waafaqsan rabitaanka sharciga ah ee shacabka Suuriya.

Cambaareyntan ayaa timid kaddib markii ciidanka Israa'iil ay bishan Agoosto oo keliya afar jeer weerareen gobolka Quneitra ee koonfurta Suuriya, iyadoo weerarkii ugu dambeeyay oo Talaadadii dhacay uu ku dhintay hal qof.

Khuburo siyaasadeed ayaa sheegaya in Israa'iil ay kordhisay faragelinteeda milatari ee Suuriya tan iyo markii uu burburay xukunkii Bashaar al-Assad dabayaaqadii 2024-kii, ayna ballaarisay deegaameynta ay ka waddo Buuraha Golan ee ay Suuriya ka haysato.

XIGASHO:AA
