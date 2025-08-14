Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa si adag u beenisay warar sheegaya inay Israa’iil la leedahay wada-hadallo ku saabsan qorshe dib-u-dejineed oo loo sameynayo Falastiiniyiinta ka soo jeeda magaalada Qaza.
Wararka ayaa ka dambeeyay markii warbaahinta Israa’iil ay tebisay in Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha Dibadda ee Israa’iil, Sharren Haskel, ay Arbacadii booqasho rasmi ah ku timid Koonfurta Suudaan.
Booqashadaas ayaa la sheegay inay la xiriirtay qorshayaal lagu barakicinayo dadka Falastiiniyiinta loona rarayo Koonfurta Suudaan.
Mowqifka rasmiga ah
Bayaan Arbacadii ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Koonfurta Suudaan ayaa lagu sheegay in dowladda ay si adag uga soo horjeeddo wararkaas, iyadoo ku tilmaamtay “kuwo aan sal iyo raad toona lahayn, isla markaana aan ka turjumayn mowqifka rasmiga ah ee dowladda.”
Wasaaraddu waxay sidoo kale ugu baaqday warbaahinta inay xaqiijiyaan xogta ay faafinayaan ka hor intaysan daabacin, si looga fogaado faafinta macluumaadka khaldan.
Xogta Warbaahinta Israa’iil
Warbaahinta Israa’iil sida The Times of Israel iyo Yedioth Ahronoth ayaa soo xigtay ilo sheegaya in Tel Aviv ay wadahadallo la leedahay shan dal oo ay ka mid tahay Koonfurta Suudaan, kuwaas oo ku saabsan dib-u-dejinta Falastiiniyiinta.
Wararkan ayaa soo shaac baxay xilli Ciidanka Israa'iil uu sii wado weeraradiisa ka dhanka ah Qaza tan iyo Oktoobar 2023, kuwaas oo sababay dhimashada in ka badan 61,700 oo Falastiiniyiin ah.
Qorshihii Trump oo la cambaareeyey
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa bishii Febraayo soo jeediyay qorshe uu ku taliyay in dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool Qaza dib-u-dejin loo sameeyo iyadoo loo rarayo meel kale.
Qorshahaas oo si weyn looga cambaareeyay caalamka, ayna ku jiraan dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah xulafada Mareykanka, ayaa lagu tilmaamay mid aan la aqbali karin.