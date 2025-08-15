Ciidamada Amniga ee Gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in howlgallo lagu xaqiijinayay amniga iyo la-dagaallanka hubka sharci-darrada ah oo ay ka wadeen xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan, ay sababeen iska horimaad hubaysan iyo khasaare.
Taliye Mahdi Cumar Muumin, oo ah Taliyaha Qaybta Guud ee Boliiska Gobolka Banaadir, ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in ciidamadu aroortii hore ay la kulmeen maleeshiyaad hubaysan oo iska caabiyay howlgalka.
Iska horimaadkaas ayaa sababay in rasaas muddo ah la is-weydaarsado, taas oo keentay dhimasho iyo dhaawac.
Khasaare soo gaaray shacab iyo ciidamo
Sida lagu sheegay warsaxaafadeedka, dad shacab ah oo goobta ka ag-dhawaa, xubno ka tirsan ciidamada amniga iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadkii hubaysnaa ayaa waxaa soo gaaray waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.
Falalka noocan ah ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo khilaafsan shuruucda iyo nidaamka amniga ee Caasimadda.
Sida uu sheegay Taliyaha Mahdi, ciidamada amniga ayaa ugu dambayntii awooday inay xakameeyaan xaaladda, ayna goobta ka saaraan maleeshiyaadkii, iyagoo hadda ku guda jira sidii ay u xasilin lahaayeen deegaanka.
Taliyaha ayaa ku hadlay magaca ciidamada isagoo si qoto dheer uga tacsiyeynaya qoysaska ay dhibaatadu ka soo gaartay dhacdadan, wuxuuna Alle uga baryay kuwa dhaawacmay inuu caafimaad degdeg ah siiyo.
Sidoo kale, digniin adag ayaa loo diray cid kasta oo isku dayda inay ka hortagto shaqada ciidamada amniga ama ku hawlan falal ka baxsan sharciga.
Warsaxaafadeedku wuxuu si cad u sheegay in ciidamadu aanay u dulqaadan doonin falal noocan oo kale ah oo wiiqaya amniga iyo nolosha bulshada Muqdisho.