Hawlgallada samatabbixinta ayaa si xawli ah uga socda goob macdanta laga qodo oo ku taalla dalka Tansaaniya, goobtaas oo duntay saddex maalmood ka hor, iyadoo ugu yaraan 25 qof ay ku hoos jiraan burburka, sida ay Khamiistii sheegtay Madaxweynaha dalkaas Samia Suluhu Hassan.
Shilkaasi oo dhacay Isniintii ayaa ku soo beegmay xilli dayactir lagu waday godka macdanta Nyandolwa oo ku yaalla Gobolka Shinyanga ee waqooyi-galbeed, oo qiyaastii 200km waqooyi ka xiga caasimadda Dodoma.
Madaxweyne Samia ayaa qoraal ay ku daabacday barta X ku sheegtay: "25 ka mid ah muwaadiniintenna ka shaqeynayay godka macdanta ayaa ku hoos jira burburka."
Waxay muujisay "tiiraanyada weyn" ee ay ka qabto shilkaasi, iyadoo sheegtay in ciidamada ammaanka iyo kuwa badbaadinta ay ka qeyb qaadanayaan hawlgallada samatabbixinta si loo dedejiyo hawsha socda.
Shil Xanuun Badan
Guddoomiyaha Gobolka Shinyanga, Mboni Mhita, ayaa ugu baaqay dadka inay dulqaad muujiyaan.
"Qofna ma filanayn in tani ay dhacayso, waxaan ka codsanayaa dhammaan in aan is dejinno oo aan taageerno dadaallada samatabbixinta," ayuu ka sheegay goobta shilka.
"Dadkii ku hoos jiray burburka waxay ku mashquulsanaayeen dayactir ku sameynta godka macdanta," ayuu yiri.
Bishii Janaayo ee sannadkii hore, 22 macdan-qode ayaa ku dhintay burbur ka dhacay god dahabka laga qodo oo ku taalla waqooyiga dalka, kadib markii roobab xooggani ay da'een.
Sidoo kale, bishii Janaayo 2017-kii, 15 qof ayaa la badbaadiyay iyagoo laba maalmood ku xayirnaayeen dhulka hoostiisa, kadib markii god macdanta laga qodo uu ku dumay.