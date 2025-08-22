Wasaaradda Dalxiiska iyo Hiddaha ee Masar ayaa soo bandhigtay agab qadiimi ah oo laga helay badda Mediterranean-ka, kuwaas oo ay ku jiraan taallo naadir ah, dhoobo iyo dahab muujinaya ilbaxnimo jirtay kumannaan sano ka hor.
Wasiirka Dalxiiska Sherif Fathy iyo Guddoomiyaha Alexandria Ahmed Khaled ayaa Maktabadda Qaranka ee Alexandria si rasmi ah ugu daahfuray bandhig qadiimi ah oo cinwaankiisu yahay “Bandhigga Siraha Magaaladii Badda Hoos Gashay,” iyadoo ay goob joog ka ahaayeen wakiillo ka socda warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah, oo ay ku jiraan wakaaladda wararka ee Anadolu.
Intii lagu guda jiray shir jaraa’id oo lagu qabtay bandhigga, Maxamed Ismaaciil Khaled, Xoghayaha Guud ee Golaha Sare ee Hiddaha, ayaa sheegay in tani ay tahay markii ugu horreysay ee bandhig ku-meel-gaar ah lagu soo bandhigo agab qadiimi ah oo laga soo saaray badda, kaas oo socon doona muddo lix bilood ah.
Guddoomiye Khaled ayaa sheegay in bandhiggu uu ka kooban yahay 86 agab qadiim ah oo naadir ah oo laga soo ururiyey dhowr goobood oo ku yaalla gobolka Alexandria.
Arbacadii ayaa la soo bandhigay ururinta agabka qadiimi ah oo laga soo saaray gacanka Abu Qir ee waqooyiga Masar tan iyo sannadkii 2000, kuwaas oo ay soo saartay Hay’adda Yurub ee Cilmi-baarista Hiddaha Badda Hoosteeda, iyo sidoo kale qaybo laga helay “Qasriyada Boqortooyada” ee ku hoos jira biyaha dekedda qadiimiga ah ee Alexandria.
Bandhiggu waxa uu soo bandhigayaa xulasho si gaar ah loo diyaariyey oo ka kooban hanti laga soo saaray badda Mediterranean-ka, oo ay ku jiraan taallo naadir ah, dhoobo iyo dahab, kuwaas oo muujinaya ilbaxnimo soo jirtay kumannaan sano ka hor magaalooyin hadda ku hoos jira badda Mediterranean-ka.
Sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah, Masar ayaa Khamiista soo keeni doonta agab qadiimi ah oo dheeraad ah oo laga soo saaray badda Mediterranean-ka, gaar ahaan dekedda Abu Qir ee waqooyiga dalka.