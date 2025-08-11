SIYAASADDA
Soomaaliya: Nidaam cusub oo diiwaangelinta dadweynaha oo dijital ah oo la hirgeliyey
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay dalka ka hirgelisay adeeg cusub oo mideysan oo lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka muhiimka ah ee nolosha.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta XFS Ali Yusuf Ali (Xoosh) / User Upload
11 Agoosto 2025

Iyadoo Afrika ay Axadda u dabaaldegaysay maalinta diiwaangelinta dadweynaha ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in ay dalka ka hirgelisay adeeg cusub oo mideysan oo lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka muhiimka ah ee nolosha.

Nidaamkan dijital ah wuxuu suurtogelinayaa in si fudud loo diiwaangeliyo dhalashada, guurka, furriinka iyo dhimashada, si dhammaan macluumaadkaas ay qayb uga noqdaan diiwaanka qaranka.

Wasaaradda ayaa sheegtay in nidaamkan cusub uu xal u noqon doono caqabado badan oo haystay helitaanka shahaadooyinka dhalashada, taas oo muhiim u ah helitaanka adeegyada aasaasiga ah iyo xuquuqda muwaadinimo.

Marxaladda koowaad ee adeeggan ayaa laga hirgeliyey 19 degmo oo ku kala yaalla dowlad-goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Waqooyi Bari. Degmooyinkaas waxaa ka mid ah Caabudwaaq, Kismaayo, Baladweyne, iyo Laascaanood.

Wasaaradda ayaa sidoo kale shaacisay in ay qorshaynayso in nidaamkan lagu xiro adeegyada kale ee dowladda, sida caafimaadka, waxbarashada, baasaboorka, iyo aqoonsiga qaranka.

Hiigsiga fog ayaa ah in adeegga la gaarsiiyo degmooyinka iyo gobollada oo dhan si dhammaan shacabka Soomaaliyeed loo wada diiwaangeliyo.

Mashruucan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaaradda Afrika ay xoojinayso dadaalkeeda ku aaddan in la soo afjaro maqnaanshiyaha malaayiin dad ah oo aan ku jirin diiwaannada rasmiga ah ee dowladahooda, taas oo ah caqabad weyn oo hor taagan horumarka bulshada.

XIGASHO:TRT SOMALI
