Suudaan: Ra’iisul Wasaaraha oo hambalyo u diray Xulka Qaranka kubadda cagta
Suudaan waxay muujisay sharaf iyo kalsooni qaran oo dib usoo laabatay ka dib markii ay heshay guushan oo ah 4-0.
Ra’iisul Wasaaraha Suudaan, Dr. Kamil Idris / User Upload
maalin ka hor

Ra’iisul Wasaaraha Sudaan, Dr. Kamil Idris, ayaa bogaadiyay xulka qaranka kubadda cagta ka dib guushii taariikhiga ahayd ee ay ka soo hoyeen Nayjeeriya, taas oo ka dhacday tartanka CHAN PAMOJA 2024.

Suudaan ayaa muujisay sharaf iyo kalsooni qaran oo dib usoo laabatay ka dib markii ay heshay guushan oo ah 4-0.

Dowladda Suudaan, oo uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare Idris, ayaa hambalyo u diray ciyaartoyda, shaqaalaha farsamada, maamulka, iyo cid kasta oo gacan ka geysatay gaarista guushan.

Wuxuu sheegay in guushani ay qayb ka tahay "dagaallada uu dalku ku jiro si loo gaaro horumar iyo rajo mustaqbal ifaya oo loo helo shacabka Suudaan."

Dr. Kamil Idris waxa uu ugu baaqay xulka in la sii wado ruuxdaas sare ee qaran si loo gaaro guulo dheeraad ah oo ay ugu soo baxaan wareegyada dambe ee tartanka.

Waxa uu xusay in guulaha xulka ay farxad gelinayaan qalbiyada muwaadiniinta, isla markaana ay xaqiijinayaan go'aanka iyo adkaysiga shacabka Suudaan ee ah inay guulo ka gaaraan dhammaan dhinacyada nolosha.

Guusha Suudaan ay ka gaartay Nayjeeriya waxay noqotay wixii ugu yaabka badnaa ee tartanka CHAN PAMOJA 2024.

Sheekooyin Kale

Ciyaartan oo ka dhacday jasiiradda Zanzibar, waxay Suudaan ku burburisay Nayjeeriya oo uga qiimo sarreysay dhinaca darajada.

Goolkii uu iska-dhaliyey daafaca Nayjeeriya Leonard Ngenge ayaa Suudaan hogaanka u dhiibay, waxaana lagu daray gool rigoore ahaa oo uu dhaliyay Walieldin Khdir.

Qaybtii labaad ee ciyaarta, Abdel Raouf Yagoub ayaa labo gool oo kale raaciyay, taas oo keentay in ciyaarta lagu soo gabagabeeyo 4-0.

Natiijadan ayaa meesha ka saartay Nayjeeriya oo gebi ahaanba ka hartay tartanka iyadoo aan wax dhibco ah ka helin labadii ciyaarood ee ay dheeshay.

Natiijada ciyaarta ka dib, Suudaan waxay noqotay hoggaanka Group D iyagoo leh 4 dhibcood, halka Senegal oo iyaduna barbaro 1-1 ah la gashay Kongo ay sidoo kale leedahay 4 dhibcood.

Kongo waxay leedahay 2 dhibcood, halka Nayjeeriya ay ka hartay tartanka. Sidaas darteed, wareega ugu dambeeya ee Group-ka ayaa lagu kala bixi doonaa.

