Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa soo saaray farriin ku aaddan 30-ka Agoosto, oo ah maalin taariikhi ah oo muhiim u ah dalka Turkiga.
Erdogan, ayaa farriintiisa Sabtida ku tilmaamay maalintaasi guusha, astaan muujinaysa iimaanka adag ee qaranka, ruuxda geesinimada leh, iyo halganka wadajirka ah ee xorriyadda iyo madaxbannaanida.
“Guushii Weyned, oo ay ku heshiiyeen ciidamadeena geesiyaasha ah iyo rabitaankii loo mideysnaa ee qarankeenna, ayaa jebisay silsiladaha addoonsiga waxayna sii ifisay waddada madaxbannaanideenna,” ayuu yiri Erdoğan.
Wuxuu xusay in Maalinta Guushu aysan ahayn kaliya guul ciidan, balse ay tahay “dib-u-soo-noqoshada” qaranka Turkiga iyo halgankiisa ku aaddan jiritaanka iyo madaxbannaanida abidka ah.
Hoggaaminta aasaasaha Jamhuuriyadda Turkiga, Mustafa Kemal Ataturk, ololihii militari ee qayb ka ahaa Weerarkii Cuslaa, oo la bilaabay 26-kii Agoosto 1922, ayaa calaamad u ahaa madaxbannaanida Turkiga waxaana la soo gaba-gabeeyay 18-kii Sebtembar isla sannadkaas.
Taariikhyahannadu waxay xoogga saaraan in guusha, oo uu hoggaaminayay Ataturk, ay muujisay go’aanka Turkiga ee ismaamul iyo ku negaanta joogtada ah ee Anatolia.
Qaranka Turkiga ‘waligiis kama tanaasulayo madaxbannaanidiisa’
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Maalinta Guushu aysan rajo u keenin qaranka Turkiga oo kaliya, balse ay sidoo kale dhiirrigelin u noqotay dhammaan dadka dulman ee ku jiray addoonsiga.
“Guushan, qaranka Turkiga ayaa mar kale adduunka oo dhan u muujisay in qarankani uusan waligiis noqon doonin mid la qabsado, uusan waligiis aqbali doonin addoonsi, waligiisna uusan ka tanaasuli doonin madaxbannaanidiisa,” ayuu yiri Erdogan.
Wuxuu xusay in guushu ay noqotay astaan xooggan oo ku saabsan himilada madaxbannaanida dhammaan quruumaha u halgamaya xorriyadda kana soo horjeeda dulmiga.
Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyay in waajibka qaranku yahay in la sii wado hannaanka madaxbannaanida iyadoo loo marayo mustaqbal xooggan oo ku dhisan midnimo iyo iskaashi.
“Maalintan qiimaha leh, waxaan naxariis iyo mahadnaq ku xusayaa shuhadadeena sharafta leh, oo naftooda u huray dalkooda, gaar ahaan Ghazi Mustafa Kemal iyo saaxiibadiisii halganka, anigoo mahadnaqna u muujinaya halyeeyadii geesiyaasha ahaa," ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa.
Madaxweyne Erdogan, ayaa sido kale booqday Qubuurihii Ataturk isagoo ka qayb-galay munaasabadda xuska Maalinta Guusha ee 30-ka Agoosto iyo Maalinta Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga.