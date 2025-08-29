TURKIGA
Madaxweyne Erdogan: "Waxaa imaan doonta maalin cadaalad loo heli doono Falastiiniyiinta"
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu carrabka ku adkeeyay in cadaalad la horkeeni doono kuwa dhiigga daadinaya, xilli uu si kulul u cambaareeyay beegsiga joogtada ah ee shacabka Falastiin.
29 Agoosto 2025

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in "ay imaan doonto maalintii walaalaheenna Falastiiniyiinta ah, ee maalin walba kamaradaha hortooda lagu beegsanayo rasaasta iyo bambooyinka, ay ugu dambayn arki lahaayeen in cadaaladda loo hiiliyay."

Isagoo Arbacadii ka hadlayay Munaasabadda Qalin-jabinta Akadeemiyada Ciidanka Jandarmeriga iyo Ilaalada Xeebaha Turkiga oo ka dhacday Ankara, ayuu Madaxweyne Erdogan intaas ku daray: "Kuwa daadinaya dhiigga dadka aan waxba galabsan, iyaguna dhiiggaas ayay ku qarqoomi doonaan."

Hadallada Erdogan ayaa ku soo aadaya saacado un ka hor inta uusan Guddoomiyaha Baarlamaanka Turkiga, Numan Kurtulmus, isugu yeerin fadhi aan caadi ahayn oo Jimcaha looga hadlayo weerarka Israa’iil ee Qaza, xasuuqa, caburinta, iyo siyaasadaha gaajeysiinta.

Xafiiska Guddoomiyaha ayaa Arbacadii xaqiijiyay in kulankaas aan caadiga ahayn loo qabanayo si waafaqsan Qodobka 93-aad ee Dastuurka.

Horraan, Madaxweyne Erdogan wuxuu si adag u cambaareeyay duqeyntii Israa’iil ee Isbitaalka Naasir, isagoo ku eedeeyay xukuumadda Netanyahu inay si "arxan-darro ah" u burburinayso bani'aadamnimada, ka dib markii mas'uuliyiinta Qaza ay sheegeen in 20 qof oo ay ku jiraan bukaanno, dhakhaatiir, shaqaale gurmad, iyo suxufiyiin lagu dilay weerarkaas.

Go'doominta buuxda ee Israa’iil ay saartay marinka Qaza tan iyo horraantii bishii Maarso, waxay abuurtay xaalad musiibo ah oo soo wajahday 2.4 milyan oo qof oo halkaas ku nool, taas oo horseedday macluul, cudurro baahsan, iyo burbur ku yimid adeegyadii aasaasiga ahaa.

Bishii Nofeembar ee la soo dhaafay, Maxkamadda Dambiyada Adduunka (ICC) waxay soo saartay amarro lagu soo xirayo Ra'iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga, Yoav Gallant, oo loo haysto dambiyo dagaal iyo kuwo ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay Qaza. Sidoo kale, Israa’iil waxay Maxkamadda Caddaaladda Adduunka (ICJ) ka wajahaysaa dacwad ku saabsan xasuuq.

Tan iyo Oktoobar 2023, Israa’iil waxay dishay ku dhowaad 63,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Qaza.

XIGASHO:AA
