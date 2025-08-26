Hoggaamiyeyaal caalami ah, ururro saxaafadeed, iyo hay'ado xuquuqul insaanka u dooda ayaa si adag u cambaareeyay duqeyn ay Israa'iil ka geysatay Isbitaalka Naasir ee Qaza, taas oo lagu dilay ugu yaraan 20 qof, oo ay ku jiraan lix suxufi iyo hawlwadeenno gurmad ah.
Mas'uuliyiinta caafimaadka Qaza ayaa sheegay in ugu yaraan 20 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan suxufiyiin iyo shaqaale gurmad ah, lagu dilay, tiro kalena lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo Israa'iil Isniintii la beegsatay xarunta caafimaadka ee Naasir ee magaalada Khan Younis.
Suxufiyiinta la dilay waxaa ka mid ah Xusaam Al Masri oo sawir-qaade u ahaa wakaaladda wararka ee Reuters; Maryam Abu Daqqa oo u shaqeyn jirtay warbaahino dhowr ah sida The Independent Arabic iyo Associated Press; Axmed Abu Casiis oo ka tirsanaa Quds Feed Network; Maxamed Salama oo ka tirsanaa Al Jazeera; iyo Mucaad Abu Daha oo la shaqeynayay Reuters.
Sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka ee Anadolu, militariga Israel ayaa beegsaday dabaqa sare ee dhismaha gargaarka degdegga ah.
Maamulka Qaza ayaa xaqiijiyay in ciidamada Israa'iil ay laba gantaal ku dhufteen dabaqa afraad ee mid ka mid ah dhismayaasha xarunta, iyagoo xusay in duqeynta labaad ay dhacday xilli ay goobta soo gaareen kooxaha gurmadka si ay u daadgureeyaan dhaawaca una soo saaraan meydadka, taas oo loo yaqaanno "double-tap strike".
Weerar kale oo ka dhacay Khan Younis, waxaa isna toogasho lagu dilay suxufi Xasan Duxaan, taas oo tirada suxufiyiinta lagu dilay maalintaas ka dhigaysa lix, tirada guud ee suxufiyiinta ay Israel dishay tan iyo Oktoobar 2023 ay gaarayso 246.
Dalal badan, Qaramada Midoobay, Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) iyo ururrada warbaahinta ayaa si isku mid ah u cambaareeyay weerarka.
Falcelinta Caalamka
Turkiga: Madaxweyne Erdogan ayaa weerarka ku sifeeyay mid arxan-darro ah, halka Xafiiska Isgaarsiinta Madaxtooyaduna uu ku tilmaamay "weerar ka dhan ah xorriyadda hadalka iyo dambi dagaal oo kale."
Mareykanka: Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan "ku faraxsanayn" duqeymahaas, isagoo weriyeyaasha u sheegay, "Ma doonayo inaan arko waxaas."
Boqortooyada Midowday: Xoghayaha Arrimaha Dibedda, David Lammy, wuxuu sheegay inuu "si weyn uga argagaxay" weerarka, isagoo ku baaqay "xabbad-joojin degdeg ah."
Spain: Waxay ku tilmaantay weerarka "xadgudub bareer ah oo aan la aqbali karin" oo ka dhan ah sharciga bani'aadamnimada caalamiga ah.
Jarmalka: Wuxuu sheegay inay "ka naxeen" dilka suxufiyiinta, wuxuuna dalbaday in baaritaan la sameeyo iyo in warbaahinta caalamiga ah loo oggolaado inay si madax-bannaan u galaan Qaza.
Talyaaniga: Wasiirka Arrimaha Dibedda, Antonio Tajani, ayaa sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay inay dammaanad qaaddo badqabka suxufiyiinta Qaza.
Faransiiska: Madaxweyne Emmanuel Macron wuxuu weerarka ku tilmaamay "mid aan loo dulqaadan karin," isagoo ugu baaqay Tel Aviv inay ixtiraamto sharciga caalamiga ah.
Qatar: Waxay ku sifeysay "dhacdo cusub oo ka tirsan silsiladda dambiyada foosha xun ee socda" ee Israa'iil, waxayna dalbatay tallaabo caalami ah oo degdeg ah.
Iiraan: Waxay weerarka ku tilmaantay "dambi dagaal oo arxan-darro ah," waxayna dalbatay in Mareykanka lala xisaabtamo maadaama uu yahay "la-dambiile" taageerada uu siiyo Israel awgeed.
Canada: Waxay sheegtay inay "ka argagaxday" duqeynta, kuna tilmaantay mid "aan la aqbali karin."
Hay'adaha iyo Ururrada Caalamiga ah:
Qaramada Midoobay (UN): Xafiiska Xuquuqda Aadanaha ayaa sheegay in "dilka suxufiyiinta ee Qaza ay tahay inuu adduunka ka nixiyo," halka Ergeyga Gaarka ah ee Falastiin, Francesca Albanese, ay ku baaqday in la joojiyo "xasuuqa" ka socda Qaza.
Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC): Wuxuu si adag u cambaareeyay dilka suxufiyiinta, kuna tilmaamay "dambi dagaal."
Midowga Yurub (EU): Madaxweyne Ursula von der Leyen waxay ugu baaqday Israa'iil inay joojiso beegsiga kuwa "isku dayaya inay adduunka u sheegaan waxa ka dhacaya Qaza."
Ururka Suxufiyiinta Falastiin: Wuxuu sheegay in dambigan uu yahay "dagaal furan oo ka dhan ah warbaahinta xorta ah."
Weriyeyaasha aan Xuduudda Lahayn (RSF): Waxay xaqiijiyeen in suxufiyiinta "si ula kac ah loo beegsaday," waxayna ugu baaqeen Golaha Ammaanka inuu tallaabo qaado.
Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn (MSF): Waxay sheegeen inay "ka murugoodeen" dhimashada Maryam Abu Daqqa, oo hore ula soo shaqeysay. "Markhaatiyaasha kaliya ee ololahooda xasuuqa ah ayaa si ula kac ah loo beegsanayaa. Waa in ay joogsataa hadda," ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen.