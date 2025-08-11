CAALAMKA
3 daqiiqo akhris
Israa'iil oo dishay 4 wariye oo ka tirsan Al Jazeera weerarkeeda Qaza
Weerarka lagu qaaday teendho ay wariyayaashu ku jireen magaalada Qaza ayaa dilay shan wariye, sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka Al-Shifa.
Dilkii shanta wariye ayaa ka dhigay tirada wariyeyaasha lagu dilay weerarrada Israa’iil ee Qaza tan iyo dabayaaqadii 2023 ilaa 237. / Other
11 Agoosto 2025

Israa'iil ayaa dishay laba wariye oo ka tirsan Telefishinka Al Jazeera weerar ay ku beegsatay teendho ay wariyayaashu ku lahaayeen meel u dhow Isbitaalka Al-Shifa ee galbeedka magaalada Qaza.

Telefishinka fadhigiisu yahay Qatar ayaa soo xigtay agaasimaha Isbitaalka Al-Shifa ee Qaza, kaas oo sheegay, "Wariyayaasha Al Jazeera Anas al-Sharif iyo Mohamed Qraiqea waxaa lagu dilay weerar ay Israa’iil ku qaadday teendhooda."

Al Jazeera ayaa sidoo kale xaqiijisay Axaddii in weerarka uu dilay laba sawir qaade oo kale, Ibrahim Zaher iyo Mohammed Noufal.

"Wariyaha laanta Afcarabiga ee Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif iyo Mohammed Qreiqeh waxaa lagu dilay weerar ay Israa’iil ku qaadday marinka Qaza, iyaga oo ay weheliyaan sawir qaadayaal Ibrahim Zaher iyo Mohammed Noufal," ayay tiri Al Jazeera.

Israa'iil ayaa sidoo kale xaqiijisay inay dishay wariyaha, iyadoo si been abuur ah u sheegtay inuu ahaa madaxa unug ka tirsan Xamaas.

Daqiiqado ka hor inta aan la dilin, al-Sharif oo daboolayay xasuuqa Israa’iil ka wado Qaza tan iyo bilowgii, ayaa u muuqday inuu ka warbixiyay weerarka isaga dilay. "Duqayn aan kala go' lahayn… Muddo labo saacadood ah ayaa gardarrada Israa’iil ka sii xoogaysatay magaalada Qaza," ayuu al-Sharif ku yiri boggiisa X.

Daqiiqado kadib, wariyayaal kale ayaa ku dhawaaqay geeridiisa, ka hor inta aan Al Jazeera xaqiijin.

Sheekooyin Kale

Farriintii ugu dambaysay ee al-Sharif

Geeridiisa ka dib, maamulka boggiisa X ayaa soo dhigay wasiyaddiisa, taas oo uu ku codsaday in Alle uu ka aqbalo shahaadada oo uu ka dhaafo dambiyadiisii hore.

"Rajadaydu waxay ahayd in Alle uu cimrigayga dheereeyo ilaa aan la noqon lahaa qoyskayga iyo ehelkayga magaaladayadii asaliga ahayd ee la gumaystay, Ascalon, 'Majdal.' Laakiin doonista Alle ayaa dhacday, xukunkiisana waa la fuliyay," ayuu al-Sharif ku yiri wasiyaddiisa.

"Waxaan ku noolaa xanuun dhammaan faahfaahiisa, waxaanan dhadhansaday khasaare iyo murugo marar badan. Si kastaba ha ahaatee, weligay ma aanan ka labalabayn hal maalin inaan gudbiyo runta sida ay tahay, anigoo rajaynaya in Alle uu markhaati ka noqdo kuwa aamusan, kuwa aqbalay dilkeena, iyo kuwa neefta nagu xannibay, iyagoo aan ka gilgilan hadhaagii carruurteena iyo haweenkeena."

Wasiyaddiisa ayuu ku aaminay dunida Carabta iyo Muslimiinta, isagoo ku booriyay inaysan aamusayn oo ay noqdaan buundada xoreyneysa Falastiiniyiinta.

Sidoo kale wuxuu ku aaminay dunida qoyskiisa oo ay ku jiraan hooyadiis, xaaskiisa, wiilkiisa iyo gabadhiisa. "Ha iloobin Qaza… Hana i iloobin ducadiinna wanaagsan ee cafis iyo aqbalaad," ayuu yiri al-Sharif.

Weerarkii lagu dilay al-Sharif ayaa sidoo kale dilay lix qof oo kale, shan ka mid ahna waxay ahaayeen wariyeyaal. Dilkii shanta wariye ayaa ka dhigay tirada wariyeyaasha lagu dilay weerarrada Israa’iil ee Qaza tan iyo dabayaaqadii 2023 ilaa 237.

XIGASHO:TRT World
