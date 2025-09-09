Xafiiska Warbaahinta Dowladda Falastiin ee Qaza ayaa sheegay in 700 maalmood oo duqeyn joogto ah oo Israa’iil ku haysay marinka Qaza ay sababtay burburka kaabayaasha dhaqaale ee dhulkaas oo dhan, isla markaana ay khasaaraha gaarayso in ka badan $68 bilyan.
Bayaan ay soo saareen maalin Sabti ah, ayay ku sheegeen in dagaalka Israa’iil uu sababay burburka ku dhawaad 90% kaabayaasha dhaqaale ee Qaza, ayadoo la adeegsanayo "siyaasado xasuuq iyo barakicin qasab ah."
Xafiiska ayaa sheegay in in ka badan 73,700 oo qof ay dhinteen ama la la’yahay, oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo carruur ah iyo 12,500 oo haween ah. Sida uu sheegay xafiisku, 2,700 oo qoys ayaa si buuxda looga masaxay diiwaanka madaniga ah.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah 1,670 shaqaale caafimaad, 248 suxufiyiin, 139 xubnood oo ka tirsan gaashaandhigga madaniga, iyo 173 shaqaale degmo.
In ka badan 162,000 oo kalena waa ay dhaawacmeen, kuwaas oo badan oo ka mid ah ay soo gaareen dhaawacyo halis ah sida curyaannimo, gacan-gooyo iyo arag la’aan.
Xafiiska warbaahintu wuxuu sidoo kale soo xigtay burburka 38 isbitaal, 833 masjid, iyo 163 goobood oo waxbarasho, oo ay la socdaan burbur baahsan oo soo gaaray kumanaan ka mid ah xarumaha kale ee dadweynaha.
Waxay ku eedeeyeen Israa’iil inay barakicin baahsan ku samaysay shacabka iyada oo ka hor istaagtay inay ku laabtaan guryahoodii ku yaalay Magaalada Qaza iyo waqooyiga, iyago ku daray in qaajadu hub dagaal ahaan loo adeegsado.
Xafiiska warbaahintu wuxuu sheegay in boqolaal kun oo baabuurta gargaarka ah laga hor istaagay inay soo galaan Qaza, taas oo 2.4 milyan oo qof oo deggan, oo ay ku jiraan in ka badan 1 milyan oo carruur ah, ay u riixday inay gaajo soo wajahdo.
Ayaga oo mas’uuliyadda burburka saaraya Israa’iil iyo taageerayaasheeda, oo uu ugu horreeyo Mareykanka, ayuu xafiisku wuxuu ugu baaqay wadamada Carabta iyo Islaamka, beesha caalamka, iyo Qaramada Midoobay inay "si degdeg ah u dhaqaaqaan si loo soo afjaro gardarrada, loo qaado go’doominta, loo xaqiijiyo soo laabashada qoysaska barakacayaasha, ayna masuuliyiinta Israa’iil ku xisaabtamaan maxkamadaha caalamiga ah."
Dagaalka gumaadka ah ee Israa’iil ee Qaza ayaa galay maalintii 700-aad Jimcihii, iyadoo Israa’iil ay dishay in ka badan 64,300 oo Falastiiniyiin ah. Weerarkan militari wuxuu burburiyay marinka Qaza, oo hadda wajahaya macaluul ay sababtay Israa’iil.
Bishii Nofeembar ee la soo dhaafay, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ayaa soo saartay waaran soo qabasho oo ka dhan ah Raysal Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga, Yoav Gallant, sababo la xiriira dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ay ka geysteen Qaza.
Sidoo kale, Israa’iil waxay wajahaysaa dacwad xasuuq ah oo ka socota Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) oo la xiriirta dagaalkeeda marinka Qaza.