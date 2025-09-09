Ra'iisul Wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa Isniintii ku dhawaaqay sagaal tallaabo oo cusub oo lagu doonayo in lagu joojiyo “xasuuqa ka socda Qaza.”
Sanchez, oo hadal ka jeedinayay telefishanka ayaa yiri: "Waxa ay Israa’iil samaynayso maaha is-difaacid, xasuuq ka dhan ah dad aan difaac lahayn."
Wuxuu sheegay in inkasta oo Spain ay si rasmi ah u joojisay dhoofinta hubka ee Israa’iil tan iyo 2023, haddana dowladda ay si degdeg ah u ansixin doonto sharci ah mamnuucid "joogto ah."
Madrid waxay sidoo kale mamnuuci doontaa isticmaalaanka dekedaha Spain ee maraakiibta shidaalka u qaada ciidamada Israa’iil. Diyaaradaha qaada agabka difaaca ayaa iyaguna laga mamnuuci doonaa hawada Spain.
Sanchez wuxuu intaa ku daray in dadka "si toos ah ugu lug leh gumaadka, xad-gudubyada xuquuqda aadanaha iyo dambiyada dagaalka ee Qaza" laga mamnuuci doono inay soo galaan Spain.
Pedro Sanchez, Ra'iisul Wasaaraha Spain, ayaa soo bandhigay tallaabooyin kale oo ay ka mid yihiin mamnuucida badeecadaha ka yimaada degsiimooyinka sharci darrada ah ee Israel ee Daanta Galbeed iyo Gaza, yareynta adeegyada qunsuliyadda Spain ee loo fidiyo muwaadiniinta Isbaanishka ee ku nool dhulka la haysto, iyo kordhinta joogitaanka Spain ee Rafah iyadoo la geynayo ciidamo dheeraad ah iyo mashaariic cusub oo lala yeesho Maamulka Falastiin si loo bixiyo cunto iyo dawo.
Spain waxay sidoo kale ku kordhin doontaa kaalmada ay siiso hay'adda Qaramada Midoobay ee qaxootiga Falastiin (UNRWA) €10 milyan, waxayna ballanqaaday €150 milyan oo dheeraad ah oo gargaar bani'aadamnimo ah oo loogu talagalay Gaza sannadka 2026.
Sanchez wuxuu hadalkiisa kusoo gebagebeeyay: "Waan ognahay in tallaabooyinkan aysan ku filnayn in lagu joojiyo dambiyada dagaalka, laakiin waxaan rajaynaynaa inay cadaadis saaraan Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayna yareeyaan dhibaatada shacabka Falastiin." Wuxuu intaa ku daray, "Spain kaligeed ma joojin karto dagaalka, laakiin taasi macnaheedu maaha inaanan isku dayi karin."