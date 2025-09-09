CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Weerar hubaysan oo ka dhacay saldhig boolis oo ku yaalla galbeedka Turkiga oo lagu dilay 2 Sarkaal
Eedeysane 16-jir ah ayaa loo xiray weerarka toogasho ee ka dhacay gobolka Izmir ee dalka Turkiga, kaas oo sidoo kale lagu dhaawacay labo askari oo kale.
Weerar hubaysan oo ka dhacay saldhig boolis oo ku yaalla galbeedka Turkiga oo lagu dilay 2 Sarkaal
Boolisku ayaa markiiba barta ay wax ka dhaceen gaaray, iyaga oo soo rogay tallaabooyin amni oo adag, sida ay sheegtay warbaahintu. / AA
9 Sebteembar 2025

Laba sarkaal oo boolis ah ayaa ku geeriyooday, labo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo Isniintii ka dhacay saldhig boolis oo ku yaalla gobolka galbeed ee Izmir ee dalka Turkiga, waxaana la xiray eedeysane 16-jir ah, sida ay sheegeen mas'uuliyiintu.

Dhalinyarada ayaa rasaas ku furtay saldhiga booliska ee Salih İsgoren oo ku yaalla degmada Balcova ee Izmir.

Wasiirka Arrimaha Gudaha, Ali Yerlikaya, ayaa sheegay in weerarkan "foosha xun" ee lagu qaaday saldhiga booliska ee Balcova, oo ah degmo ku taala galbeedka magaalada, uu sababay geerida labo sarkaal iyo dhaawaca mid kale oo "xaaladdiisu halis tahay" halka mid kalena uu soo gaaray "dhaawac fudud."

Yerlikaya wuxuu bartiisa X ku qoray: "Eedeysanaha falkaas, oo ah 16-jir lagu magacaabo E.B., waa la xiray waxaana la bilaabay baaritaan."

Sarkaalka dhaawacmay ayaa la geeyay Isbitaalka Cilmi-baarista iyo Codsiga ee Dokuz Eylul.

Sheekooyin Kale

Wasiirka Caddaaladda, Yilmaz Tunc, ayaa ku dhawaaqay in Xafiiska Dacwad-oogaha Guud ee Izmir uu bilaabay baaritaan garsoor oo ku saabsan weerarka.

Tunc wuxuu bartiisa X ku qoray: “Baaritaan garsoor oo degdeg ah ayaa uu bilaabay Xafiiska Dacwad-oogaha Guud ee İzmir oo ku saabsan dhacdada, waxaana loo xil saaray 2 ku xigeen oo ah dacwad-oogaha guud iyo 6 dacwad-ooge.” wuxuuna cambaareeyay weerarkaas hubaysan.

Booliska ayaa isla markiiba ku faafay aagga, iyagoo soo rogay tallaabooyin amni oo adag, sida ay sheegeen warbaahintu.

Duqa magaalada Izmir, Cemil Tugay, ayaa ku cambaareeyay weerarkaas mid "khiyaano ah" wuxuuna tacsi u diray qoysaska shahiidka.

Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us