Laba sarkaal oo boolis ah ayaa ku geeriyooday, labo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo Isniintii ka dhacay saldhig boolis oo ku yaalla gobolka galbeed ee Izmir ee dalka Turkiga, waxaana la xiray eedeysane 16-jir ah, sida ay sheegeen mas'uuliyiintu.
Dhalinyarada ayaa rasaas ku furtay saldhiga booliska ee Salih İsgoren oo ku yaalla degmada Balcova ee Izmir.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Ali Yerlikaya, ayaa sheegay in weerarkan "foosha xun" ee lagu qaaday saldhiga booliska ee Balcova, oo ah degmo ku taala galbeedka magaalada, uu sababay geerida labo sarkaal iyo dhaawaca mid kale oo "xaaladdiisu halis tahay" halka mid kalena uu soo gaaray "dhaawac fudud."
Yerlikaya wuxuu bartiisa X ku qoray: "Eedeysanaha falkaas, oo ah 16-jir lagu magacaabo E.B., waa la xiray waxaana la bilaabay baaritaan."
Sarkaalka dhaawacmay ayaa la geeyay Isbitaalka Cilmi-baarista iyo Codsiga ee Dokuz Eylul.
Wasiirka Caddaaladda, Yilmaz Tunc, ayaa ku dhawaaqay in Xafiiska Dacwad-oogaha Guud ee Izmir uu bilaabay baaritaan garsoor oo ku saabsan weerarka.
Tunc wuxuu bartiisa X ku qoray: “Baaritaan garsoor oo degdeg ah ayaa uu bilaabay Xafiiska Dacwad-oogaha Guud ee İzmir oo ku saabsan dhacdada, waxaana loo xil saaray 2 ku xigeen oo ah dacwad-oogaha guud iyo 6 dacwad-ooge.” wuxuuna cambaareeyay weerarkaas hubaysan.
Booliska ayaa isla markiiba ku faafay aagga, iyagoo soo rogay tallaabooyin amni oo adag, sida ay sheegeen warbaahintu.
Duqa magaalada Izmir, Cemil Tugay, ayaa ku cambaareeyay weerarkaas mid "khiyaano ah" wuxuuna tacsi u diray qoysaska shahiidka.