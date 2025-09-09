Madaxweynaha Falastiin, Maxamuud Cabbaas, ayaa Isniintii sheegay in diyaar-garoow loogu jiro qabashada doorashooyin baarlamaan iyo madaxtinimo, kuwaas oo la qaban doono sannad gudihiis, marka uu dhammaado dagaalka Israa’iil ee Qaza.
Hadalkiisan wuxuu ka soo yeeray intii uu kulan kula lahaa London Wasiirka Arrimaha Dibadda Britain ee dhawaan la magacaabay, Yvette Cooper, kulankaas oo diiradda lagu saaray "horumarradii ugu dambeeyay ee dhulka Falastiin ee la haysto iyo xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Dawladda Falastiin iyo Boqortooyada Ingiriiska," sida ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Falastiin, Wafa.
Cabbaas wuxuu dib u xaqiijiyay mudnaanaha ugu weyn ee Falastiin ee hadda, kuwaas oo kala ah: "Xabbad-joojin degdeg ah oo joogto ah, hubinta in gargaarka bini'aadannimadu uu si buuxda u gaaro Qaza, sii deynta la haystayaasha iyo maxaabiista, ka bixitaanka ciidamada qabsaday, iyo bilawga dib-u-dhiska degdegga ah."
Wuxuu bogaadiyay "go'aanka taariikhiga ah ee Boqortooyada Ingiriiska ee ah inay ku dhawaaqdo damaceeda ah inay aqoonsato Dawladda Falastiin, ka hor shirka nabadda caalamiga ah ee soo socda ee New York dabayaaqada bishan," isagoo ku tilmaamay "tallaabo sax ah oo lagu saxayo cadaaladdarro taariikhi ah iyo furan xagal cusub oo lagu gaarayo nabadda."
Wadamo kale oo badan oo reer Galbeed ah, oo ay ku jiraan Belgium, France, Australia iyo Canada, ayaa sidoo kale isku diyaarinaya inay aqoonsadaan Dawladda Falastiin inta lagu guda jiro shirarka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee bishan.
Cabbaas wuxuu sheegay in "xaflad kasta ama musharrax kasta oo doonaya inuu ka qaybqaato doorashooyinka ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan barnaamijka siyaasadeed iyo ballanqaadyada caalamiga ah ee Ururka Xoreynta Falastiin (PLO), sharciga caalamiga ah iyo mabda'a hal maamul, hal sharci, iyo hal ciidan ammaanka oo sharci ah."
Dib-u-dhiska siyaasadda Falastiin
Horraantii 2021-kii, Cabbaas wuxuu soo saaray wareegto lagu qabanayo doorashooyinka sharci dejinta, madaxtinimada iyo Golaha Qaranka Falastiin, laakiin ilaa maanta ma aysan dhicin wax doorasho ah.
Bishii Luulyo, Cabbaas wuxuu go'aansaday in la qabto doorashooyinka Golaha Qaranka Falastiin ka hor dhammaadka 2025, taas oo noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo shirkii furitaankoodii ee Qudus sannadkii 1964.
Sharciga Aasaasiga ah ee PLO wuxuu qeexayaa in Golaha Qaranku uu yahay maamulka ugu sarreeya ee ururka, kana mas'uul ah dejinta siyaasaddeeda, qorshayaasheeda iyo barnaamijyadeeda.
Sidoo kale, Cabbaas wuxuu kala hadlay Ra'iisul Wasaaraha Britain, Keir Starmer, dadaallada lagu doonayo in lagu gaaro xabbad-joojin "degdeg ah oo joogto ah" ee Qaza iyo horumarradii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrinta Falastiin.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Wafa, kulanku wuxuu ka dhacay London, halkaas oo Cabbaas uu yimid Axaddii si uu u qaato booqasho saddex maalmood ah.
Labada hoggaamiye ayaa ka bogtay horumarradii ugu dambeeyay ee dhulka Falastiin ee la haysto, marka lagu daro xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Falastiin iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Hoggaamiyaha Falastiin wuxuu carrabka ku adkeeyay "baahida loo qabo in la joojiyo dhammaan xad-gudubyada Israa’iil ee sharciga caalamiga ah, ballaarinta degsiimooyinka, rabshadaha deegaameeyayaasha iyo siyaasadaha qabsashada ee Daanta Galbeed, in la hubiyo sii deynta dakhliga canshuuraha Falastiin ee la xannibay (oo ah ku dhowaad $3 bilyan), iyo in la joojiyo weerarrada lagu hayo goobaha quduuska ah ee Islaamka iyo Masiixiga."
Wuxuu muujiyay "qaddarintiisa qotada dheer ee Ra'iisul Wasaare Starmer iyo dadaallada muhiimka ah ee uu u samaynayo nabadda," isagoo uga mahad celiyay "mawqifyada joogtada ah ee dowladda Britain ee taageerada xabbad-joojinta waarta, gaarsiinta gargaarka bani'aadannimada ee Qaza, diidmada ballaarinta degsiimooyinka, rabshadaha deegaameeyayaasha iyo qabsashada, iyo shaqadeeda dhabta ah ee ku aaddan hirgelinta xalka laba dawladood."
Cabbaas wuxuu dib u xaqiijiyay in "Qaza ay tahay qayb aan ka go'in Dawladda Falastiin, taas oo la wareegi doonta mas'uuliyadda buuxda ee halkaas iyadoo la kaashanaysa taageerada Carabta iyo tan caalamiga ah, iyadoo guddiga maamulka uu bilaabi doono waajibaadkiisa isla marka uu dagaalku dhammaado."