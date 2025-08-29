CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Sagaal qof oo ku naf waayey fatahaado ka dhacay Suudaan
Fatahaado ka dhacay Suudaan ayaa dilay sagaal qof sida ay Arbacadii sheegeen saraakiisha difaaca rayidka.
Sagaal qof oo ku naf waayey fatahaado ka dhacay Suudaan
Waaxda Saadaasha Hawada ee Suudaan waxay digniin ka soo saartay roobab dheeraad ah oo ka da'aya qaybo ka mid ah dalka. / Sawir: AP
29 Agoosto 2025

Roobab xooggan oo sababay fatahaado ayaa sagaal qof ku dilay dalka Suudaan, sida uu Arbacadii sheegay sarkaal ka tirsan difaaca madaniga oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Roobabka xilliga guga ayaa sababay fatahaado ka dhacay webiga Niil.

Sarkaalka ayaa sheegay in dhimashadu ay dhacday markii roob xooggan uu ka da’ay magaalada waqooyi ee al-Dammer, oo ah caasimadda gobolka Nile. Fatahaadaha ayaa saameeyey shan xaafadood, taasoo adkeysay in la gaaro goobahaas.

Roobabka ayaa sidoo kale biyo dhigay qaybo ka mid ah waddada weyn ee u dhaxaysa Atbara oo ku taalla waqooyi-bari Suudaan iyo caasimadda Khartuum, oo qiyaastii 300 kiiloomitir u jirta dhinaca koonfureed, taasoo jartay isu socodka gaadiidka.

Xilli roobaadka Suudaan ayaa gaaray heerkiisa ugu sarreeya bisha Agoosto, isagoo saameeyey gobolada koonfurta iyo koonfur-bari ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, sannadihii u dambeeyay, roobabku waxay gaareen gobollada lamadegaanka ah ee waqooyiga, ilaa xadka Masar.

Boqolaal guri oo burburay

Gobolka bari ee Gedaref, mas’uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in ku dhawaad 600 guri ay waxyeello ka soo gaartay roobabka, halka in ka badan 8,500 oo hektar oo dhul beereed ah ay biyuhu qaadeen.

Shaqaalaha gargaarka degdegga ah ee gobolka ayaa ka digay in tuulooyin ay go’doomiyeen fatahaadaha, iyadoo waddooyin muhiim ah ay go’een, gaar ahaan magaalooyinka Gallabat iyo Qala al-Nahl.

Sheekooyin Kale

Deegaankaasi ayaa ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee beeraha Suudaan, halkaasoo laga soo saaro dalagyada muhiimka ah sida masagada, sisinta, iyo lawska.

Hay’adda saadaasha hawada ee Suudaan ayaa Talaadadii soo saartay digniin heer oranji ah oo ku saabsan Khartuum iyo gobollada deriska la ah sida River Nile iyo White Nile.

Digniin roobab culus

Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in ay weli jirto khatar xoog leh oo la xiriirta roobab kale oo culus iyo dabaylo xooggan oo laga yaabo inay keenaan biyo badan oo si degdeg ah u fataha.

Suudaan waxaa ku dhuftay fatahaado iyadoo uu dalka ka socdo dagaal ba’an oo u dhexeeya ciidanka iyo xoogagga gurmadka degdegga ah ee RSF, kaasoo galay sannadkiisii saddexaad.

Dagaalka, oo qarxay bishii Abriil 2023, wuxuu dilay kumannaan qof, barakiciyay malaayiin, wuxuuna burburiyay kaabayaasha muhiimka ah – taasoo abuurtay waxa Qaramada Midoobay ku tilmaantay dhibaatooyinka barakaca iyo gaajada ee ugu weyn adduunka.

XIGASHO:AFP
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us