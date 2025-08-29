Roobab xooggan oo sababay fatahaado ayaa sagaal qof ku dilay dalka Suudaan, sida uu Arbacadii sheegay sarkaal ka tirsan difaaca madaniga oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Roobabka xilliga guga ayaa sababay fatahaado ka dhacay webiga Niil.
Sarkaalka ayaa sheegay in dhimashadu ay dhacday markii roob xooggan uu ka da’ay magaalada waqooyi ee al-Dammer, oo ah caasimadda gobolka Nile. Fatahaadaha ayaa saameeyey shan xaafadood, taasoo adkeysay in la gaaro goobahaas.
Roobabka ayaa sidoo kale biyo dhigay qaybo ka mid ah waddada weyn ee u dhaxaysa Atbara oo ku taalla waqooyi-bari Suudaan iyo caasimadda Khartuum, oo qiyaastii 300 kiiloomitir u jirta dhinaca koonfureed, taasoo jartay isu socodka gaadiidka.
Xilli roobaadka Suudaan ayaa gaaray heerkiisa ugu sarreeya bisha Agoosto, isagoo saameeyey gobolada koonfurta iyo koonfur-bari ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, sannadihii u dambeeyay, roobabku waxay gaareen gobollada lamadegaanka ah ee waqooyiga, ilaa xadka Masar.
Boqolaal guri oo burburay
Gobolka bari ee Gedaref, mas’uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in ku dhawaad 600 guri ay waxyeello ka soo gaartay roobabka, halka in ka badan 8,500 oo hektar oo dhul beereed ah ay biyuhu qaadeen.
Shaqaalaha gargaarka degdegga ah ee gobolka ayaa ka digay in tuulooyin ay go’doomiyeen fatahaadaha, iyadoo waddooyin muhiim ah ay go’een, gaar ahaan magaalooyinka Gallabat iyo Qala al-Nahl.
Deegaankaasi ayaa ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee beeraha Suudaan, halkaasoo laga soo saaro dalagyada muhiimka ah sida masagada, sisinta, iyo lawska.
Hay’adda saadaasha hawada ee Suudaan ayaa Talaadadii soo saartay digniin heer oranji ah oo ku saabsan Khartuum iyo gobollada deriska la ah sida River Nile iyo White Nile.
Digniin roobab culus
Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in ay weli jirto khatar xoog leh oo la xiriirta roobab kale oo culus iyo dabaylo xooggan oo laga yaabo inay keenaan biyo badan oo si degdeg ah u fataha.
Suudaan waxaa ku dhuftay fatahaado iyadoo uu dalka ka socdo dagaal ba’an oo u dhexeeya ciidanka iyo xoogagga gurmadka degdegga ah ee RSF, kaasoo galay sannadkiisii saddexaad.
Dagaalka, oo qarxay bishii Abriil 2023, wuxuu dilay kumannaan qof, barakiciyay malaayiin, wuxuuna burburiyay kaabayaasha muhiimka ah – taasoo abuurtay waxa Qaramada Midoobay ku tilmaantay dhibaatooyinka barakaca iyo gaajada ee ugu weyn adduunka.