28 Agoosto 2025

Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka, Sareeye Guuto Sahal Cabdullahi Cumar "Jeneraal Khaalid," iyo Taliyaha Ciidanka Turkiga ee fadhigoodu yahay saldhigga Turkisom, Jeneraal Sebahattin Kalkan, ayaa kormeer wadajir ah ku tagay fariisimaha ciidamada ee deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, tallaabadan oo muujinaysa iskaashiga istiraatiijiga ah ee labada dal.

Booqashadan oo ujeeddadeedu ahayd "in sare loo qaado howlgalada lagu ciribtirayo Khawaarijta," ayay taliyeyaashu si gaar ah u tageen deegaanka Number 50, halkaas oo ay kulan muhiim ah kula yeesheen saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka.

Kulanka ayaa diiradda lagu saaray qiimeynta xaaladda amni, baahiyaha ciidanka, iyo sidii loo sii xoojin lahaa howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.

Dhinac kale oo muhiim ah oo booqashadan ay lahayd ayaa ahayd dhinaca horumarinta iyo taageerada bulshada.

Taliyeyaasha ayaa si wadajir ah u kormeeray dhismaha isbitaal cusub oo laga hirgelinayo deegaanka Number 50.

Waxay bogaadiyeen mashruuca, iyagoo ku ammaanay sida uu muhiim ugu yahay in shacabka deegaanka ay helaan adeegyo caafimaad oo aasaasi ah, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu xasilinayo deegaannada la xoreeyay.

Booqashadan heerka sare ah ayaa muujinaysa xiriirka iskaashiga ciidan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.

Saldhigga Turkiga ee Muqdisho waa xarunta ugu weyn ee tababarka ciidan ee Turkigu ku leeyahay dibadda, waxaana uu door muhiim ah ka qaatay dib-u-dhiska iyo tayeynta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.

Tallaabadani waxay ku soo beegantay xilli ciidamada dawladdu ay wadaan hawlgallo militari oo looga golleeyahay in lagu soo afjaro awoodda argagixisada Al-Shabaab ee goobaha ay weli kaga sugan yihiin dalka.

