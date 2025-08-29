CAALAMKA
Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti oo Booqasho Muhiim ah ku yimid Muqdisho
Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya iyo Jabuuti, Cabdisalaam Cali iyo Cabdiqaadir Cumar, oo Muqdisho ku kulmay si ay u xoojiyaan iskaashiga. / User Upload
29 Agoosto 2025

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Jabuuti, Cabdiqaadir Xuseen Cumar, ayaa Khamiistii soo gaaray magaalada Muqdisho, isagoo hoggaaminaya wafdi heer sare ah, waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde si diirran ugu soo dhaweeyay dhiggiisa Soomaaliya, Cabdisalaam Cabdi Cali.

Booqashadan oo ah tii ugu horreysay ee uu Mudane Cumar ku yimaado Soomaaliya tan iyo markii xilkan loo magacaabay, ayaa ah mid rasmi ah oo socon doonta muddo afar maalmood ah.

Ujeedada booqashadan ayaa ah in la xoojiyo xiriirka labada dhinac, iskaashiga istiraatiijiyadeed, iyo isku xirnaanta labada shacab ee walaalaha ah, si loo sii ambaqaado horumarka socda.

Inta uu ku sugan yahay Muqdisho, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jabuuti ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho madaxda ugu sarreysa dalka iyo dhiggiisa Soomaaliya, iyadoo la qorsheynayo in la kala saxiixdo heshiisyo iskaashi oo ku saabsan arrimo muhiim u ah labada dal.

Wasiir Cabdiqaadir Xuseen Cumar ayaa bishii Abriil ee sannadkan xilkan loogu magacaabay wareegto ka soo baxday Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.

Kahor magacaabistiisa, Cumar wuxuu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Kuwait.

Wuxuu beddelay wasiirkii muddada dheer xilka hayay, Maxamuud Cali Yuusuf, kaas oo hadda ah Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika.

Booqashadan ayaa loo arkaa mid sii adkeynaysa iskaashiga qotada dheer ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, kuwaas oo ka wada shaqeeya arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga gobolka, dhaqaalaha, iyo horumarka.

XIGASHO:TRT SOMALI
