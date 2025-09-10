Nacima waxay waxbarasho u aadday Jaamacadda 19 Mayıs ee ku taalla magaalada Samsun sanadkii 2013-kii, waxayna ka qalinjebisay Kulliyadda Cilmibaarista Siyaasadda iyo Xiriirka Caalamiga ah sanadkii 2019-kii.
Markii ay ka qalinjebisay jaamacadda ka dib, waxay ku laabatay dalkeeda hooyo.
Naciima, oo ah haweeney ganacsato ah oo Soomaali ah, ayaa fikradda shirkaddeeda ka heshay xilligii ay ku nooleyd dalka Turkiga. Markii ay dalkeeda ku laabatay, waxay hirgelisay mashruuc ganacsi oo loogu talagalay in lagu beegsado goobaha ganacsiga sida dukaamada, xafiisyada, iyo hoteellada.
Naciima waxay u warantay Wakaaladda Wararka ee Anadolu (AA) ee dalka Turkiga, iyadoo ka sheekeysay waaya-aragnimadeedii waxbarasho ee Turkiga iyo astaanta "Magool" ee ay aasaastay.
Waxay xustay in shirkadda ay aasaastay ay tahay tii ugu horreysay ee ganacsi nooceeda ah oo laga hirgeliyo Soomaaliya.
Naciima waxay intaa ku dartay in markii ay dalka dib ugu laabatay ay aragtay isbeddel, waxayna tiri: "Hadda dalku wuu ka ammaan badan yahay sidii hore. Muqdisho waxay noqotay magaalo ifaysa. Markii hore ma ahayn meel ammaan ah, laakiin hadda waa meel ka ammaan badan. Waxaa la aasaasay astaamo ganacsi oo cusub."
Waxay carrabka ku adkeysay in maalgashadayaasha shisheeye ay sidoo kale bilaabeen inay aaminaan oo ganacsi ka sameystaan Soomaaliya, waxayna xustay in makhaayadaha iyo maqaaxiyaha ay bilaabeen inay halkan ka shaqeeyaan.
"Dalkaygu ayaa I baahan"
Naciima ayaa xustay in ay dooratay in ay dalkeeda hooyo ka mudnaansiiso Yurub, iyada oo tiri: "Waxaan ahay Soomaali. Dalkaygu wuu i baahan yahay. Maxaan u aaday Turkiga? Waxaan u aaday waxbarasho. Waxaan u soo laabtay si aan aqoontii iyo horumarkii aan ka helay dalkaas ugu soo tabarucno dalkayga."
Waxay sheegtay in magaca astaantooda, "Magool," uu Af-Soomaali ahaan ula micno yahay "carfi," ayna iibiyaan agabka iyo carfiyada u gaarka ah guryaha.
Naciima ayaa intaa ku dartay, "Waxaan nahay shirkadda ugu weyn." Waxay sidoo kale xustay in ay gacan ka geysteen horumarinta waaxda carfiyada ee Soomaaliya, iyada oo tiri: "Aniga ayaa markii hore bilaabay waaxdan. Waxaa jira astaamo kale, laakiin astaanta ugu weyn waa annaga."
Naciima, iyada oo sharraxaysa in ay saaxiibo cusub heshay oo ay waxyaabo cusub ka baratay dalka Turkiga, ayaa sidoo kale carrabka ku adkeysay in waxbarashadu markii hore adkeyd, balse ay ku faraxsanayd waxbarashadeeda Turkiga.
"Turkigu wuxuu i siiyey faa'iido weyn"
Naciima, iyadoo xustay in ganacsigeeda ay ka dhiiri gelisay Turkiga, ayaa sheegtay in Turkigu uu siiyay faa'iido weyn. Waxay tilmaamtay inay ku faraxsan tahay xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya, waxayna xustay in xiriirkan loo baahan yahay in la sii xoojiyo.
Naciima waxay xaqiijisay inay alaabaha qaar ee ay ganacsigeeda ku isticmaasho ay ka keento Turkiga, ayna si joogto ah uga iibsato shirkadaha Turkiga, ka dibna ay ku iibiso Soomaaliya.
Waxay carrabka ku adkeysay in marka la xuso Turkiga ay maskaxdeeda ku soo dhacdo "cunto macaan", waxayna intaas ku dartay inay aad ugu xiistay Turkiga.