Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, ayaa ka qeyb galay kulan muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Shiinaha. Kulanka oo loo qabtay si la isku xiro ganacsatada labada dal, ayaa ahaa madal lagu soo bandhigay awoodda dhaqaale ee Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa khudbadiisa ku sharaxay siyaasadaha dowladdu ay u dejisay fududeynta maalgashiga, wuxuuna faahfaahiyay fursadaha badan ee dalka ka jira, gaar ahaan kuwa la xiriira khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Wuxuu si toos ah ugu baaqay ganacsatada Shiinaha inay yimaadaan dalka oo ay maalgashadaan.
Qodobka ugu weyn ee uu soo bandhigay ayaa ahaa Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP), kaas oo uu ku tilmaamay khariidadda horumarka iyo koboca Soomaaliya.
Kulankan ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda ballaaran ee dowladda ee lagu soo jiidanayo maalgashiga caalamiga ah iyo iskaashiga dibadeed si dib loogu dhiso dhaqaalaha loona kiciyo kobaca dhaqaale.
Kulankan isku-xirka ganacsiga ee Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa astaan u ah dadaalka xooggan ee lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee caalamiga ah si loo taageero yoolalka Soomaaliya ee soo kabashada iyo horumarka.