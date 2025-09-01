CAALAMKA
1 daqiiqo akhris
Ra’iisul Wasaare Xamza oo ka qeyb galay kulan ku saabsan isku-xirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Shiina
Kulankan ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda ballaaran ee dowladda ee lagu soo jiidanayo maalgashiga caalamiga ah iyo iskaashiga dibadeed si dib loogu dhiso dhaqaalaha loona kiciyo kobaca dhaqaale.
Ra’iisul Wasaare Xamza oo ka qeyb galay kulan ku saabsan isku-xirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Shiina
Ra’iisul Wasaare Xamza oo ka qeyb galay kulan ku saabsan isku-xirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Shiina / OPM Somalia.
1 Sebteembar 2025

Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, ayaa ka qeyb galay kulan muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Shiinaha. Kulanka oo loo qabtay si la isku xiro ganacsatada labada dal, ayaa ahaa madal lagu soo bandhigay awoodda dhaqaale ee Soomaaliya.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa khudbadiisa ku sharaxay siyaasadaha dowladdu ay u dejisay fududeynta maalgashiga, wuxuuna faahfaahiyay fursadaha badan ee dalka ka jira, gaar ahaan kuwa la xiriira khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Wuxuu si toos ah ugu baaqay ganacsatada Shiinaha inay yimaadaan dalka oo ay maalgashadaan.

Qodobka ugu weyn ee uu soo bandhigay ayaa ahaa Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP), kaas oo uu ku tilmaamay khariidadda horumarka iyo koboca Soomaaliya.

Sheekooyin Kale

Kulankan ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda ballaaran ee dowladda ee lagu soo jiidanayo maalgashiga caalamiga ah iyo iskaashiga dibadeed si dib loogu dhiso dhaqaalaha loona kiciyo kobaca dhaqaale.

Kulankan isku-xirka ganacsiga ee Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa astaan u ah dadaalka xooggan ee lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee caalamiga ah si loo taageero yoolalka Soomaaliya ee soo kabashada iyo horumarka.

XIGASHO:OPM Somalia.
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us