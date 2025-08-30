Cabdulqaadir Axmed Aw-Cali Firdhiye ayaa loo doortay Madaxweynaha ugu horreeya ee Dawlad-goboleedka cusub ee Waqooyi Bari Soomaaliya, halka Madaxweyne ku-xigeenna loo doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, kaas oo doorashadiisa la xaqiijiyey isla waqtigaas.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Waqooyi Bari, Dr. Aadan Cabdullaahi, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, isaga oo xaqiijiyey in Firdhiye uu si weyn ugu guuleystay wareeggii labaad ee codbixinta.
Firdhiye waxa uu helay 62 cod, taas oo ka mid ah 83 cod oo ay codeeyeen xildhibaanada. Musharaxa ku xigay ee Cabdiraasaaq Khaliif Axmed waxa uu helay 18 cod. Labo cod ayaa la diiday oo aan la aqbalin.
Doorashada madaxweynaha oo ka dhacday magaalada Laascaanood, oo ah caasimadda maamulka cusub, ayaa ahayd tallaabo taariikhi ah oo ka mid ah dadaallada lagu dhisayey dawladnimada Waqooyi Bari.
Tan iyo markii si rasmi ah loogu dhawaaqay Dawlad-goboleedka Waqooyi Bari 30-kii Luulyo, 2025, waxaa la gaaray horumar weyn oo ay ka mid yihiin: ansixinta dastuur cusub iyo calan, dhismaha baarlamaan, guddiga doorashada, iyo qabashada doorashooyin ay ka mid yihiin xildhibaanada, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisa, iyo ugu dambeyn madaxweynaha.
Doorashada waxaa ka qeybgalay xildhibaano cusub oo ay soo xuleen bulshada deegaanka, kuwaas oo dhowaan la dhaariyay.
Tani waxay calaamad u tahay isbeddel siyaasadeed oo rasmi ah oo ka dhacay deegaanka hore loogu yaqaanay SSC-Khaatumo.
Firdhiye waxa uu horey u ahaa hoggaamiyaha kumeelgaarka ah ee maamulka SSC-Khaatumo, isaga oo door muhiim ah ka qaatay geeddi-socodka dhismaha dawladnimada cusub. Intii uu xilka hayay, waxa uu aas-aasay hay’adihii dawliga ahaa ee maamulka cusub.
Firdhiye waxa uu sannadkii 1972-kii ku dhashay magaalada taariikhiga ah ee Taleex, waxaana uu shahaadooyin jaamacadeed ka haystaa Culuumta Islaamka iyo Maareynta Ganacsiga.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa door muuqda ka qaadatay taageerada iyo fududeynta hannaanka kala guurka maamulka cusub.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, Cali Yuusuf Cali (Xoosh), ayaa muddo todobaadyo ah ku sugnaa gobolka, isaga oo la tashiyo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahannada deegaanka.
Doorashadan waxay calaamad u tahay bilow cusub oo siyaasadeed oo u ifaya shacabka Sool, Sanaag, iyo Cayn, iyaga oo hadda helay matalaad rasmi ah iyo hoggaan ku jira nidaamka federaalka Soomaaliya.