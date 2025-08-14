Go’aanka Israa’iil ee ah in ay si buuxda ay xoog ugula wareegto Qaza waa mid aan la aqbali karin, ayuu Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan u sheegay Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas intii lagu jiray wada hadal khadka taleefanka ah.
Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay weerarrada Israa’iil ay ka waddo marinka Qaza iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee gobolka, sida ay sheegtay Agaasinka Isgaarsiinta ee Turkiga.
Erdogan ayaa intii lagu jiray wada hadalka ku celiyay in Turkigu uu sii wadi doono taageerada uu u hayo Falastiin.
Isagoo ka hadlayay bayaannada ay soo saareen Faransiiska, Ingiriiska, iyo Kanada ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga ee dowladnimada Falastiin, wuxuuna Erdogan tilmaamay in ay muhiim yihiin, wuxuuna xusay in ay sii kordhayso dhaleeceynta ay reer Galbeedku u jeedinayaan Israa’iil. Sidoo kale, wuxuu carabka ku adkeeyay in Turkigu uu sii wadi doono dadaallada nabadda ee gobolka.