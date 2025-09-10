CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Baaq baraha bulshada ku faafay oo Madaxweyne Xasan ku dhaliyay inuu amro dhismaha Iskuulkiisi hore
Amarkan lagu dhisayo Dugsiga Nasru-Diin ayaa qayb ka ah barnaamij ballaaran oo lagu dhisayo 1,000 fasal oo cusub guud ahaan dalka.
Baaq baraha bulshada ku faafay oo Madaxweyne Xasan ku dhaliyay inuu amro dhismaha Iskuulkiisi hore
Amarkan lagu dhisayo Dugsiga Nasru-Diin ayaa qayb ka ah barnaamij ballaaran oo lagu dhisayo 1,000 fasal oo cusub guud ahaan dalka. / User Upload
10 Sebteembar 2025

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa amray in si degdeg ah dib-u-dhis ballaaran loogu sameeyo iskuulkii hoose ee uu waxbarashada ka bilaabay, ka dib markii baaq qiiro leh oo uu soo diray duqa degmada Jalalaqsi, oo ay isku fasal ahaayeen, uu si weyn ugu faafay baraha bulshada.

Dugsiga Hoose ee Nasru-Diin, oo ku yaalla degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, ayaa muddo lixdan sano ku dhow waxbarasho u fidinayay boqollaal carruur ah. Balse hadda wuxuu wajahayaa xaalad burbur ah oo daran, iyadoo kaabayaashiisii ay duugoobeen, qalabkiisuna jabo, fasalladiisuna ay halis ugu jiraan inay ku dumaan ardayda.

Xaaladdan ayaa ku kalliftay duqa degmada, Yuusuf Nuux Dhurre, oo madaxweynaha ay iskuul wada dhigan jireen 1970-yadii, inuu farriin muuqaal ah u diro madaxweynaha, isagoo ka codsanaya in la badbaadiyo iskuulka.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo si degdeg ah uga jawaabay baaqaas ayaa yiri, "Waxaan arkay ardaygii aan isku fasalka ahaan jirnay Yuusuf Nuux Dhurre oo ku baaqaya in dib loo dayactiro iskuulka. Waxaan halkan ku amrayaa Wasiirka Waxbarashada inuu Dugsiga Nasru-Diin ku daro barnaamijka qaran ee dib-u-dhiska iskuullada."

Maamulaha iskuulka, Suleiman Sheekh Gabow, oo isna ahaa arday ay madaxweynaha isku fasal ahaayeen, ayaa soo dhoweeyay amarka, wuxuuna yiri, "Haddii ay yimaadaan dabeylo xooggan ama roobab, fasalladu way ku dumi karaan carruurta. Waan uga mahadcelineynaa madaxweynaha amarkiisa, waxaana rajeyneynaa iskuul ammaan ah."

Sheekooyin Kale

Waxbarashada iyo saameynta ay ku leedahay nolosha Madaxweynaha

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iskuulkan dhiganayay ilaa fasalka lixaad, ka hor intii aysan qoyskiisu u guurin Muqdisho. Wuxuu aaminsan yahay in waxbarashadu ay tahay aasaaska noloshiisa, isagoo mar yiri:

"Waxaa i soo korisay hooyaday. Waxbarashadu waxay beddeshay aayahayga. La'aanteed, waxaan maanta noqon lahaa xoolo dhaqato. Waxbarashadu waa qalabka ugu wanaagsan ee lagula dagaallamo faqriga."

Madaxweyne Xasan Sheekh

Amarkan lagu dhisayo Dugsiga Nasru-Diin ayaa qayb ka ah barnaamij ballaaran oo lagu dhisayo 1,000 fasal oo cusub guud ahaan dalka.

Si loo dhaqan geliyo amarka madaxweynaha, Wasiirka Waxbarashada, Faarax Sheekh Cabdiqaadir, ayaa la kulmay Duqa Jalalaqsi iyo mas'uuliyiin kale si ay uga wada hadlaan habka dib u dhiska iskuulka, kaas oo ay bulshadu rajaynayso inuu horseedo mustaqbalka dhismaha jaamacad deegaanka laga hirgeliyo.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us