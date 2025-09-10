CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Soomaaliya: NISA oo dishay horjoogihii weerarkii lagu qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh
NISA ayaa xaqiijisay in horjoogahan uu ahaa maskaxdii ka dambaysay isku-daygii dil ee fashilmay ee lala beegsaday kolonyada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, 18-kii Maarso 2025.
Soomaaliya: NISA oo dishay horjoogihii weerarkii lagu qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh
Soomaaliya: NISA oo dishay horjoogihii weerarkii lagu qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh / Reuters
10 Sebteembar 2025

Hay'adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) ayaa war saxaafadeed ku shaacisay in howlgal qorsheysan oo ay ka fulisay deegaanka Ugunji ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay horjooge Maxamed Cabdi Dhiblaawe Afrax.

NISA waxay xaqiijisay in horjoogahan uu ahaa maskaxdii ka dambaysay isku-daygii dil ee fashilmay ee lala beegsaday kolonyada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, 18-kii Maarso 2025.

Dib u eegis: Weerarkii 18-kii Maarso 2025

Maalintaas, abaare 10:32 subaxnimo, ayaa kolonyada Madaxweynaha lagu weeraray agagaarka Isgoyska Ceel-gaabta ee degmada Xamar-Jajab, xilli uu madaxweynuhu ku sii jeeday garoonka diyaaradaha si uu ugu biiro ciidamada ku sugan jiidaha hore ee dagaalka ee Hirshabeelle.

Sheekooyin Kale

Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa xilligaas xaqiijisay in weerarka la fashiliyay, madaxweynuhuna uu si nabad ah ku gaaray goobtii uu u socday. Weerarkaas oo ay mas'uuliyadiisa sheegatay Al-Shabaab, wuxuu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo aan waxba galabsan.

Dhacdadaas waxaa si adag u cambaareeyay caalamka. Jaamacadda Carabta waxay ku tilmaantay "weerar qaawan," halka Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) uu ku sifeeyay "fal foosha xun," iyagoo labaduba u muujiyay taageero buuxda Soomaaliya ee dagaalka lagula jiro argagixisada.

Dilka horjooge Maxamed Cabdi Dhiblaawe Afrax ayaa NISA ku tilmaantay mid muhiim u ah la xisaabtanka dembiyadii uu galay, waxayna ballan qaadday inay faahfaahin dheeraad ah ka soo saari doonto howlgalka.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us