Israaiil: Kumannaan qof oo dalbanaya in la joojiyo dagaalka Qaza iyo heshiis is-dhaafsi maxaabiis ah
CAALAMKA
1 daqiiqo akhris
Israaiil: Kumannaan qof oo dalbanaya in la joojiyo dagaalka Qaza iyo heshiis is-dhaafsi maxaabiis ahDibadbaxayaashu waxay xireen waddooyin waaweyn, waxay gubeen taayarro, qaarkoodna waxay bannaanbaxyo ka hor dhigeen guryaha wasiirrada xukuumadda, iyagoo ku baaqaya heshiis lala galo Falastiiniyiinta.
Boqolaal kun oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku cadaadinaya dowladda inay gasho heshiis isdhaafsi maxaabiis ah, xitaa haddii la soo afjarayo xasuuqa Qaza / AA
27 Agoosto 2025

Boqollaal kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyin dhowr ah oo Israa’iil ku yaal, iyagoo dalbanaya in la joojiyo dagaalka Qaza lana gaaro heshiis is-dhaafsi maxaabiis ah oo lala galo Falastiiniyiinta.

Telefishinka Channel 12 ee Israa’iil ayaa baahiyay in boqollaal kun oo Israa’iiliyiin ah ay isugu soo baxeen magaalada Tel Aviv habeenimadii Talaadada.

Dadweynaha ayaa kaga dalbanayay Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu inuu heshiis la gaaro Xamaas si loo soo celiyo la-haystayaasha ku sugan Qaza, xitaa haddii ay taasi ka dhigan tahay in la joojiyo dagaalka.

Isu-soo-baxa ugu weyn ayaa ka dhacay fagaaraha loo yaqaanno "Hostages Square," iyadoo dibadbaxayaashu ay buux dhaafiyeen waddooyinka ku hareeraysan.

Sida uu sheegay telefishinku, qoysaska la-haystayaasha ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii isugu soo baxay, waxaana la arkayay dadweyne waddooyin waaweyn xiraya iyagoo gubaya taayaro.

Sida ay ku warrantay idaacadda KAN ee dowladda, kooxo kale oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu tagay afaafka hore ee guryaha wasiirro ka tirsan xukuumadda.

Waxaa ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Dibedda, Gideon Sa'ar, oo deggen bartamaha Israa’iil iyo Wasiirka Arrimaha Istaraatiijiyadda, Ron Dermer, oo ku sugan magaalada Qudus.

Halkan ka daalaco qeyb ka mid ah sawirada:

Sheekooyin Kale
XIGASHO:TRT World and Agencies
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us