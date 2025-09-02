Beljimka ayaa si rasmi ah u aqoonsan doona Dowladda Falastiin inta lagu jiro shirweynaha guud ee Qaramada Midoobay ee lagu awdo inuu qabsoomo bishan Sebtembar, sida uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas.
"Falastiin waxaa aqoonsan doona Beljimka inta lagu jiro kulanka Qaramada Midoobay! Sidoo kale, cunaqabateyn adag ayaa lagu soo rogayaa dowladda Israa’iil," ayuu wasiirka arrimaha dibadda, Maxime Prevot maalintii Isniinta ku qoray bartiisa X.
Shirweynaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa lagu qaban doonaa magaalada New York laga bilaabo Sebtembar 9 ilaa 23. Faransiiska ayaa bishii Luulyo ku dhawaaqay in ay aqoonsan doonaan dowladda Falastiin inta lagu jiro kulankaas, iyadoo madaxweynaha Emmanuel Macron uu tallaabadan ku tilmaamay mid u dhow xal laba dowladood oo nabad ku wada nool.
Dalal badan oo reer Galbeed ah ayaa tan iyo markaas ku boorriyay kuwa kale inay raacaan, oo ay ku jiraan UK, Kanada, iyo Australia.
Prevot ayaa sheegay in go’aanka Beljimka uu ku yimid "iyadoo la eegayo musiibada bini’aadantinimo" ee ka socota Qaza, halkaas oo dagaal ay ka waddo Israa’iil ku dhawaad laba sano, ayna ku barakiciyeen dhammaan dadka ku nool goobtaas, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
"Iyadoo la wajahayo rabshadaha Israa’iil oo jebinaya sharciga caalamiga ah, iyadoo la tixgelinayo waajibaadka caalamiga ah, oo ay ku jirto waajibka ah in la iska ilaaliyo khatarta xasuuq, Beljimka waa inuu qaato go’aanno adag si uu cadaadis ugu saaro dowladda Israa’iil iyo Xamaas," ayuu yiri Prevot.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in aqoonsiga uusan ku wajahneyn dadka rayidka ah ee Israa’iil.
"Arrintani maaha in la ciqaabayo dadka Israa’iil, balse waa in la hubiyo in dowladdooda ay ixtiraamto sharciga caalamiga ah iyo kan bini’aadantinimada, isla markaana tallaabo laga qaado si loo beddelo xaaladda dhabta ah ee hadda taagan," ayuu raaciyay.
Go’aankan wuxuu ka dhigan yahay in Beljimku uu ku biiri doono Faransiiska iyo in ka badan toban dal oo kale oo taageeraya Baaqa New York, kaas oo u gogol xaaraya aqoonsiga rasmiga ah ee Israa’iil iyo Falastiin si loo xoojiyo dadaallada xalka labada dowladood.
Tallaabadani waxay muujineysaa niyad-jabka sii kordhaya ee caalamka ee ku aaddan xasuuqa ka socda Qaza.
Xasuuqa Israa’iil ee Qaza ayaa lagu dilay in ka badan 63,000 oo Falastiiniyiin ah tan iyo Oktoobar 2023, iyadoo malaayiin qofna ay ku barakaceen, halka Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ay ka fiirsaneyso dacwad xasuuq oo ka dhan ah Israa’iil.