CAALAMKA
1 daqiiqo akhris
Maxkamadda Ciidanka oo toogatay laba ka tirsan Al-Shabaab gudaha Muqdisho
Labadan eedeysane ayaa ka tirsanaa unugyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku lug lahaa weerarro gaadmo ah iyo dilal qorshaysan oo ka dhacay Muqdisho.
Maxkamadda Ciidanka oo toogatay laba ka tirsan Al-Shabaab gudaha Muqdisho
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa wada hawlgallo lagu sugayo amniga dalka.
2 Sebteembar 2025

Maxkamadda Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa fulisay xukun toogasho ah oo lagu riday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, oo loo yaqaanay “Maaxi Yoonis,” iyo Ibraahim Aadan Maadeey, oo labaduba ahaa dagaalyahanno Al-Shabaab ahaa oo hore loogu xukumay dil.

Labadan eedeysane ayaa ka tirsanaa unugyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku lug lahaa weerarro gaadmo ah iyo dilal qorshaysan oo ka dhacay Muqdisho, kuwaas oo lagu beegsaday xubno bulshada caan ka ahaa.

Sheekooyin Kale

Al-Shabaab, oo dalka falal argagixiso ka waday in ka badan 16 sano, ayaa si joogto ah u beegsata ciidamada amniga, saraakiisha dowladda, iyo shacabka rayidka ah.

Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay wadaan hawlgallo militari oo looga golleeyahay in lagu soo afjaro awoodda argagixisada Al-Shabaab ee goobaha ay weli kaga sugan yihiin dalka.

Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us