Maxkamadda Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa fulisay xukun toogasho ah oo lagu riday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, oo loo yaqaanay “Maaxi Yoonis,” iyo Ibraahim Aadan Maadeey, oo labaduba ahaa dagaalyahanno Al-Shabaab ahaa oo hore loogu xukumay dil.
Labadan eedeysane ayaa ka tirsanaa unugyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku lug lahaa weerarro gaadmo ah iyo dilal qorshaysan oo ka dhacay Muqdisho, kuwaas oo lagu beegsaday xubno bulshada caan ka ahaa.
Al-Shabaab, oo dalka falal argagixiso ka waday in ka badan 16 sano, ayaa si joogto ah u beegsata ciidamada amniga, saraakiisha dowladda, iyo shacabka rayidka ah.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay wadaan hawlgallo militari oo looga golleeyahay in lagu soo afjaro awoodda argagixisada Al-Shabaab ee goobaha ay weli kaga sugan yihiin dalka.