Xildhibaannada Baarlamaanka Kenya ayaa dood adag ka yeeshay musiibada bini’aadantinimo ee ka taagan Qaza kulan Arbacadii ku qabsoomay Nairobi.
Mooshinka ayaa ku baaqay in Kenya qaadato mowqif cad, iyadoo xildhibaanno badan ay cambaareeyeen xannibaadda Israa’iil iyo weerarradeeda, iyagoo ku tilmaamay jabin cad oo sharciga caalamiga ah iyo kan bini’aadantinimo.
Xildhibaanno ay ka mid yihiin Yussuf Hassan iyo Cabdullahi Bashiir Sheekh ayaa xusay dhibaatooyinka ay la kulmayaan shacabka Falastiin, iyagoo Israa’iil ku eedeeyay in ay gaajada u adeegsato hub ahaan, isla markaana ay si bareer ah u beegsanayso dadka rayidka ah ee Muslimiinta iyo Masiixiyiinta labadaba. Waxay caddeeyeen in eeddu aysan ahayn mid loo jeedinayo shacabka Israa’iil balse dowladda iyo milatarigeeda.
Xildhibaanno kale ayaa ku tilmaamay xasuuqa socda mid qorshaysan, waxayna cambaareeyeen aamusnaanta quwadaha dunida.
Doodda baarlamaanka ayaa ka tarjumaysa dareen isa soo taraya oo dadweynaha Kenya ay la garab taagan yihiin Falastiiniyiinta. Tusaale ahaan, Jaamacadda Daystar ayaa dhawaan joojisay mashruuc ay la lahayd safaaradda Israa’iil kadib cabasho dadweyne.
Doodda ayaa kusoo dhammaatay baaq mideysan oo ka yimid xildhibaanno badan, kuwaas oo ugu baaqay dowladda Kenya inay qaadato mowqif siyaasadeed iyo diblomaasi cad oo la xiriira colaadda Falastiin.