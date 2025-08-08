TURKIGA
2 daqiiqo akhris
Turkiga iyo Senegal oo kala saxiixday heshiisyo la xiriira gaashaandhigga, warbaahinta iyo tacliinta
Heshiisyadan cusub ayaa ah tillaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka istiraatiijiga ah ee ka dhexeeya labada dal.
Turkiga iyo Senegal oo kala saxiixday heshiisyo la xiriira gaashaandhigga, warbaahinta iyo tacliinta
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, iyo Raysal Wasaaraha Senegal, Ousmane Sonko / TRT Balkan
16 saacadood ka hor

Dowladdaha Turkiga iyo Senegal ayaa Khamiistii kala saxiixday afar heshiis oo lagu xoojinayo iskaashiga dhinacyada gaashaandhigga, warbaahinta iyo waxbarashada.

Saxiixa heshiisyadan ayaa ka dambeeyay kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, iyo Raysal Wasaaraha Senegal, Ousmane Sonko, iyagoo ka dibna yeeshay kulan balaaran oo lagu qabtay Xarunta Madaxtooyada ee Ankara ayna ka qayb galeen wufuud ka socday labada dal.

Heshiisyadan cusub oo ku saabsan iskaashiga gaashaandhigga, warbaahinta, iyo waxbarashada ayaa ah tillaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka istiraatiijiga ah ee ka dhexeeya labada dal.

Heshiisyada la saxiixay oo ujeeddadeedu tahay kobcinta iskaashiga labada dhinac ayaa waxaa ka mid ahaa Heshiiska Iskaashiga Maaliyadeed ee Milatariga iyo Qaybta Koowaad ee Heshiiska Kaalmada Lacagta, waxaana kala saxiixay Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga, Yasar Guler, iyo dhiggiisa Senegal, Jeneraal Birame Diop.

Sheekooyin Kale

Sidoo kale, Heshiiska Iskaashiga Wax-soo-saarka Filimada, Maqalka, iyo Multimedia-ga ayaa waxaa kala saxiixay Wasiirka Ganacsiga Turkiga, Omer Bolat, iyo dhiggiisa Senegal, Yassine Fall.

Waxaa kaloo la saxiixay Heshiiska Is-afgaradka Iskaashiga Tacliinta Sare ee 2025-2028, waxaana kala saxiixay Madaxa Golaha Waxbarashada Sare ee Turkiga (YÖK), Erol Ozvar, iyo Wasiirka Waxbarashada Sare ee Senegal, Yassine Fall.

Madaxweyne Erdoğan iyo Raysal Wasaare Sonko, ayaa kulankooda diiradda ku saaray sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka laba geesoodka ah, isla mar ahaantaana ay isku dhaafsan lahaayeen aragtiyo ku saabsan arrimaha gobolka iyo caalamka.

Heshiisyadan ayaa u gogol xaaraya mustaqbal cusub oo iskaashi iyo horumar ah oo u dhexeeya labada dal.

XIGASHO:AA
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us