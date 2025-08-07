Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Hakan Fidan ayaa booqasho rasmi ah ku tagey magaalada Dimishq ee caasimadda Suuriya, taasoo looga gol leeyahay in lagu horumariyo iskaashiga u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya.
Fidan ayaa maanta oo Khamiis ah la kulmaya Madaxweynaha Suuriya, Axmad al-Sharac, Wasiirka Arrimaha Dibadda, Ascad Xassan al-Shaybaani, iyo mas'uuliyiin kale oo sarsare inta uu ku guda jiro booqashadan.
Booqashadan ayaa astaan u ah marxalad kale oo cusub oo lagu sii xoojinayo xiriirka ka dhexeeya Ankara iyo Dimishq, taasoo ku soo beegmaysa siddeed bilood ka dib markii la riday nidaamkii Assad iyo bilawgii cutub siyaasadeedka cusub ee Suuriya.
Sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed, wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa dib u eegista horumarka laga gaaray xiriirka labada dhinac bilihii u dambeeyay iyo in la baaro waddooyin kale oo iskaashi oo lagu sameeyo dhinacyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin amniga, dib-u-dhiska, iyo xasiloonida gobolka.
Dib-u-dhiska Suuriya, dadaallada wada-jirka ah ee ka hortagga argagixisada
Mid ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ajandaha ku jira ayaa ah dib-u-dhiska Suuriya iyo soo kabashada dhaqaalaha, oo uu Turkiga ballan qaaday inuu siinayo taageero dhanka farsamada iyo saadka ah.
Ilo wareedyadu waxay sheegeen in labada dhinac ay sidoo kale qiimeyn doonaan iskaashiga hadda jira ee ka hortagga argagixisada, gaar ahaan Daacish iyo PKK/YPG, oo ah kooxo ay Ankara u aragto inay halis toos ah ku yihiin amniga qarankeeda sababo la xiriira dhaqdhaqaaqyadooda ka jira waqooyiga bari ee Suuriya.
Dhaqdhaqaaqa gobolka ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa, iyadoo diiradda la saarayo ficilada milatari ee Israa'iil iyo hadaladeeda, kuwaas oo labada dhinacba ay u arkaan inay yihiin kuwo hanjabaad ku hayya Suuriya iyo gobolka oo dhan.
Kobcinta amniga iyo xasiloonida muddada dheer
Ilo diblomaasiyadeed ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan uu fursad u yahay Turkiga iyo Suuriya inay isku waafajiyaan dadaalladooda si ay u taageeraan danaha ay wadaagaan, gaar ahaan kobcinta amniga iyo xasiloonida muddada dheer.
"Mudnaanta Turkiga waa in la hawlgeliyo fursadahan si ay u taageeraan soo kabashada Suuriya ayna u xoojiyaan iskaashiga labada dhinac," ayuu yiri mid ka mid ah mas'uuliyiinta.