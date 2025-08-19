Madaxweynaha Ghana, John Dramani Mahama, ayaa cafis madaxweyne u fidiyey 998 maxaabiis ah, sida ay fiidnimadii Isniinta ku dhawaaqeen mas’uuliyiintu.
Tallaabadan uu qaaday madaxweynuhu waxay ka dambeysay talo soo jeedin ka timid Golaha Maamulka Xabsiyada, kaas oo markii hore cafis u codsaday 1,014 qof.
Afhayeenka Madaxweynaha, Felix Kwakye Ofosu, ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in go’aankan sidoo kale lagala tashaday Golaha Qaranka, sida ay ku warantay Wakaaladda Wararka ee Ghana.
Dadka cafiska helay ayaa waxaa ka mid ah 787 qof oo markii ugu horreysay dembi galay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale xukunnada 87 maxbuus oo dil sugaya u beddelay xabsi daa’in.
Dadka Nugul
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 51 maxbuus oo xabsi daa’in ku jiray hadda xukunkooda loo beddelay muddo cayiman oo ah 20 sano.
Sidoo kale, 33 maxbuus oo xanuun daran qaba, 36 qof oo da’doodu ka weyn tahay 70 sano, laba hooyo oo nuujinaya, iyo laba maxbuus oo codsiyadooda dib loo eegay ayaa iyagana cafis helay.
Cafiskan ayaa yimid xilli xabsiyada Ghana ay ka buuxaan maxaabiis aad u badan. Sida laga soo xigtay Golaha Maamulka Xabsiyada Ghana, tirada guud ee maxaabiista ku jirta xabsiyada dalka waxay Isniintii, 11-ka Agoosto 2025, gaartay 14,044 oo maxbuus.
Tirada guud ee dadka Ghana waxay dhammaadka 2024 ahayd 34.43 milyan, sida uu sheegay Bangiga Adduunka.
Madaxweynayaasha Ghana ayaa taariikh ahaan isticmaalay awoodda cafiska si ay u siidaayaan maxaabiista.
Madaxweynihii hore, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ayaa bishii Diseembar 2024, maalin ka hor inta uusan xilka ka degin, cafis siiyay 11 maxbuus kadib markii dib loo eegay xaaladdooda caafimaad, muddada ay xabsiga ku jireen, iyo arrimo kale oo saamayn lahaa.