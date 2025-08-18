CAALAMKA
Nigeria: In ka badan 40 qof oo la la'yahay kadib markii ay doon ku degtay gobolka Sokoto
Shilalka doonyaha ayaa ah kuwo si joogto ah uga dhaca dalka Nigeria, halkaas oo gaadiidka biyuhu uu yahay hab safar oo muhiim ah, gaar ahaan deegaannada miyiga ah ee ku teedsan webiyada waaweyn.
More than 40 missing after boat capsizes in Nigeria. / AP
18 Agoosto 2025

Hawlgallo badbaadineed oo ballaaran ayaa ka socda gobolka Sokoto ee waqooyi-galbeed Nigeria, ka dib markii doon siday in ka badan 50 rakaab ah ay degtay. Waxaa la xaqiijiyay in in ka badan 40 qof la la’yahay illaa hadda.

Hay’adda Maareynta Gurmadka Degdegga ah ee Nigeria (NEMA) ayaa xaqiijisay dhacdadan naxdinta leh, waxayna sheegtay in doonta ay shilkaasi gashay iyadoo ku sii jeeday suuq mashquul badan oo ku yaalla degmada Goronyo.

"Ilaa hadda waxaa la soo badbaadiyay ku dhawaad 10 qof, halka in ka badan 40 kale ay weli maqan yihiin," ayaa lagu yiri war-saxaafadeed Axaddii ka soo baxay NEMA.

Dadaallada gurmadka oo socda

Agaasimaha Guud ee NEMA, Zubaida Umar, ayaa sheegtay in hay’addu ay si degdeg ah uga jawaabtay shilka, iyadoo la kaashanaysa maamulka deegaanka iyo adeegyada gurmadka si loo xoojiyo hawlgallada raadinta iyo samatabixinta.

"Xafiiska hawlgallada NEMA ee Sokoto wuxuu si hagar la'aan ah u wadaa raadinta rakaabka maqan," ayay tiri Zubaida Umar. "Waxaan shacabka u xaqiijineynaa inay naga go'an tahay badbaadinta nolosha, bixinta warbixinno joogto ah, iyo taageeridda qoysaska ay dhibaatadu soo gaartay."

Shilalka doonyaha oo soo noqnoqday

Shilalka doonyaha ayaa ah kuwo si joogto ah uga dhaca dalka Nigeria, halkaas oo gaadiidka biyuhu uu yahay hab safar muhiim ah, gaar ahaan deegaannada miyiga ah ee ku teedsan webiyada waaweyn.

Bishii Nofeembar ee sannadkii hore, musiibo tan la mid ah ayaa ka dhacday webiga Niger ee gobolka Niger, halkaas oo ay ku dhinteen dad badan kadib markii ay degtay doon siday ku dhowaad 200 oo rakaab ah.

Mas’uuliyiinta ayaa inta badan sababta shilalkan ku eedeeya culeyska xad-dhaafka ah, dayactir la'aanta doonyaha, cimilo xumada, iyo in aan la raacin sharciyada badbaadada biyaha.

XIGASHO:AA
