Roobab mahiigaan ah oo Isniintii ka da'ay waqooyi-galbeed Pakistan ayaa hakiyay howlaha gurmadka iyo samatabbixinta saacado badan, ka hor inta aan dib loo bilaabin, halkaas oo daadadku ay ku dileen in ka badan 300 qof tan iyo Jimcihii, sida ay sheegeen mas'uuliyiintu.
Roobabka xooggan ayaa sababay dhimasho iyo burbur baahsan kuwaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay gobollada waqooyi, iyadoo inta badan dadka ay ku dhinteen daadadka, sida ay sheegtay Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka.
Deegaanada buuraleyda ah, roobabka ayaa sababay daadad, dhagaxyo iyo dhoobo ku soo rogmaday, kuwaas oo burburiyay guryo, dhismayaal, gaadiid iyo hanti kale.
"Waxay u ekaatay sidii maalintii qiyaamaha," ayuu yiri Sahil Khan oo ah arday jaamacadeed oo 24 jir ah, isagoo la hadlayay Reuters TV, isagoo sharaxaya fatahaadaha. "Qof walba wuu cabsanayaa. Carruurtu way cabsanayaan. Ma seexan karaan."
Degmada Buner ayaa ahayd tan ugu daran ee ay musiibadu saameysay, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof.
Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Gobolka Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) ayaa Isniintii ku dhawaaqday 800 milyan oo rupees Pakistani ah (qiyaastii $2.82 milyan) oo loogu talagalay gurmadka degmooyinka ay saameeyeen musiibada, sida ay ku warrantay Dawn.
Sidoo kale, lacag gaar ah oo dhan 500 milyan oo rupees (qiyaastii $1.76 milyan) ayaa loo qoondeeyay degmada Buner.
Roobabka culus ee ka da'ayay meelaha ay fatahaaduhu saameeyeen, oo ay ku jirto Buner, ayaa sababay in kooxaha gurmadka ay joojiyaan dadaalladooda saacado badan Isniintii, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda gobolka, Abid Wazir, isagoo la hadlayay Reuters.
"Mudnaantayadu hadda waa inaan furanno waddooyinka, dhisno buundooyin oo aan gargaar gaarsiino dadka ay saameeyeen musiibadu," ayuu yiri.
Dadka ku nool tuulada Bayshonai Kalay ee Buner ayaa argagaxay oo u cararay dhul sare kadib markii kanaal biyo mareen ah oo hore u fatahay oo burbur weyn sababay uu bilaabay inuu mar kale buuxsamo Isniintii, sida ay sheegeen goobjoogayaal u warramay Reuters.
Kooxaha gurmadka oo ka kala socday dowladda maxalliga ah, hay'adda maareynta musiibooyinka, iyo ciidanka ayaa isticmaalay mashiinno qodayaal ah si ay waddooyinka uga nadiifiyaan dhoobo, geedo dhacay iyo tiirar koronto.
Gargaarka la gaarsiiyay meelaha ay musiibadu saameysay waxaa ka mid ah cunto, daawo, bustayaal, teendhooyin, matoor koronto iyo mashiinno biyaha ka saara, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay'adda.
Wasiirka Warfaafinta Attaullah Tarar ayaa Isniintii ku sheegay muuqaal la duubay in gurmadka, samatabbixinta iyo dib u soo celinta goobaha ay fatahaaduhu saameeyeen ay tahay "waajib qaran," sida uu ku warramay Dawn.
Buner, oo qiyaastii saddex saac iyo bar u jirta caasimadda Islamabad, ayaa waxaa ku dhacay roob culus oo loo yaqaan "cloudburst," taas oo ah dhacdo naadir ah oo ay ku da'aan in ka badan 100 mm oo roob ah saacad gudaheed meel yar, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta.
Buner waxaa Jimcihii subaxdii ka da'ay in ka badan 150 mm oo roob ah saacad gudaheed, sida ay sheegeen.
Roobab kale oo culus ayaa la filayaa inay ka da'aan guud ahaan Pakistan ilaa horraanta bisha Sebtembar, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta.
"Nidaamka cimilada ee hadda jira wuxuu ka shaqeynayaa gobolka Pakistan wuxuuna sababi karaa roobab culus ilaa kuwa aad u culus 24-ka saac ee soo socda," ayay hay'adda maareynta musiibooyinka sheegtay Axaddii.
Roobabka xooggan iyo fatahaadaha xilli-roobaadka sanadkan ayaa tan iyo dhammaadkii Juun ku dilay 657 qof guud ahaan Pakistan, sida ay sheegtay hay'addu.