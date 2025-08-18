Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah dib ugu soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee heerka sare ahaa ee ay la lahayd dalka Japan, kaddib markii ay markii ugu horreysay tan iyo 1987-kii u magacowday danjire aan dalkaas degganayn.
Tallaabadan oo ah mid taariikhi ah ayaa calaamad u ah soo laabashada Soomaaliya ee fagaarayaasha caalamka.
Danjiraha Soomaaliya ee Shiinaha, Dr. Hodan Cusmaan Cabdi, ayaa magaalada Tokyo nuqul ka mid ah waraaqaheeda aqoonsiga danjirenimo u gudbisay Agaasimaha Guud ee Habmaamuuska Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Japan, H.E. MIYASHITA Tadayuki, taasoo xaqiijinaysa xilkeeda cusub ee Danjiraha aan degganayn (Non-Resident) ee Japan.
Intii lagu guda jiray munaasabadda, Danjire Hodan ayaa si qoto dheer u sharraxday muhiimadda ay tallaabadani u leedahay qaranka Soomaaliyeed, iyadoo adeegsanaysa hadalkii aynu horay u keydinnay:
Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa hakad galay kaddib burburkii dowladdii dhexe. Danjirihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee si rasmi ah waraaqihiisa aqoonsiga looga guddoomay dalkan Japan wuxuu ahaa Marxuum Col. Xasan Abshir Faarax sanadkii 1987.
Hase yeeshee, Japan waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyay ee aqoonsaday madax-bannaanida Soomaaliya sanadkii 1960-kii.