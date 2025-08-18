CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Ciidamada Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ku dilay horjoogeyaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab
Mas'uuliyiinta amniga ayaa carrabka ku adkeeyay in la sii wadi doono beegsiga bartilmaameedyada muhiimka ah si loo sugo amniga iyo xasiloonida guud ee dalka.
Ciidamada Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ku dilay horjoogeyaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab
Ciidamada Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
18 Agoosto 2025

Ciidamada Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, kaddib markii ay howlgallo sirdoon ku saleysan oo kala duwan ku dileen horjoogeyaal sare oo muhiim u ahaa kooxda.

Howlgalladan oo si is-daba-joog ah uga dhacay gobollada Koonfurta iyo bartamaha dalka, ayaa muujinaya cadaadiska xooggan ee lagu hayo shabakadda hoggaanka ee argagixisada.

Howlgalkii ugu dambeeyay, oo dhacay habeenimadii Axadda (Agoosto 17, 2025), ayay Ciidanka Xoogga Dalka (CXD) deegaan hoostaga magaalada Waajid ee gobolka Bakool ku dileen Xuseen Macallin Xasan (Magaalabeen).

Horjoogahan oo in ka badan 15 sano ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu tilmaamay maskaxdii ka dambeysay falal badan oo argagixiso oo ka dhacay dalka oo dhan. Wuxuu soo qabtay xilal sare oo ay ka mid ahaayeen madaxa sirdoonka iyo kan howlgelinta dagaalka ee gobollo dhowr ah.

Guushan ayaa daba socota howlgallo kale oo ay toddobaadkii hore Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA), oo kaashanaysa saaxiibada caalamka, ka fulisay gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, iyo Galgaduud intii u dhaxaysay 12-kii ilaa 14-kii Agoosto.

Sheekooyin Kale

Howlgalladaas waxaa lagu dilay 11 xubnood, oo uu ku jiray horjooge kale oo muhiim ahaa, Cabdullaahi Ganeey, oo kooxda ka tirsanaa tan iyo 2009.

Waxaa sidoo kale howlgalladaas lagu burburiyay gaari siday saanad ciidan oo muhiim u ahayd dhaqdhaqaaqa kooxda.

Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalladan is-daba-joogga ah ay caddeyn u yihiin sida ay uga go'an tahay ciribtirka argagixisada iyadoo la beegsanayo madaxdooda, shabakadooda saadka, iyo goobaha ay ku dhuumaaleystaan.

Mas'uuliyiinta amniga ayaa carrabka ku adkeeyay in la sii wadi doono beegsiga bartilmaameedyada muhiimka ah si loo sugo amniga iyo xasiloonida guud ee dalka.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us