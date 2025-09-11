Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa la sheegay inuu khadka taleefoonka dood kulul kula yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, isagoo muujiyay "caro qoto dheer" oo ka dhalatay in weerarkii Israa’iil ay ku beegsatay wakiillo Xamaas ah oo ku sugan Qadar uu ku waajahay si lama filaan ah, sida uu daabacay wargeyska The Wall Street Journal.
Sida lagu xusay warbixintan oo si gaar ah loo helay Arbacadii, mas’uuliyiin sar-sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu u sheegay Netanyahu in go’aanka lagu beegsaday hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee kooxda Falastiin ee ku sugan caasimadda Qadar, Dooxa, uu ahaa mid aan xikmad lahayn, isla markaana uu "ka carooday markii uu weerarka ka ogaaday ciidanka Mareykanka - ee uusan ka ogaan dhanka Israa'iil - iyo in weerarku uu ku dhacay dhulka mid ka mid ah saaxiibada Mareykanka oo dhexdhexaadinayay wadahadalada lagu soo afjarayo dagaalka Qaza."
Jawaabtii Netanyahu ayaa ahayd inuu haystay fursad kooban oo uu ku bilaabo weerarrada, islamarkaana uu ka faa’iidaystay fursaddii uu helay.
Kadib isweydaarsigaas, mas’uuliyiintu waxay sheegeen in taleefoon labaad, oo ahaa mid saaxiibtinimo, uu dhex maray labada dhinac.
Inta lagu guda jiray wicitaankaas, Trump wuxuu weydiiyay Netanyahu in weerarku guuleystay, taasoo Netanyahu uusan si kalsooni ah ugu jawaabi karin.
Dabadeed, Xamaas ayaa xaqiijisay in hoggaankeedu uu ka badbaaday weerarka cirka, halka shan xubnood oo ka tirsan kooxda iyo sarkaal amni oo u dhashay Qadar ay ku dhinteen.
Trump oo ka xanaaqsan Netanyahu
In kasta oo Trump loo yaqaanno taageere weyn oo Israa’iil ah, wuxuu si sii kordheysa uga sii xumaanayaa Netanyahu, kaas oo si joogto ah ugu riixaya dhaq-dhaqaaqyo gardarro ah oo aan la wadaagin Mareykanka, kuwaas oo iska hor imanaya yoolalka Trump ee Bariga Dhexe, sida uu sheegay WSJ.
Warar la mid ah ayaa sheegay in mas’uuliyiinta Aqalka Cad ay ka xanaaqsan yihiin Netanyahu oo u dhaqmay si "waalli" kadib markii uu bishii Luulyo weeraray Suuriya.
Qadar ayaa weerarkaas ku cambaareysay "fal fulaynimo ah" iyo xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah, iyagoo ka digay inaysan u dulqaadan doonin "dhaqanka xanaaqsan" ee Israa’iil.
Dowladda Qaliijka, oo ay weheliyaan Mareykanka iyo Masar, ayaa door muhiim ah ka ciyaarayay dadaallada lagu dhexdhexaadinayo in la soo afjaro xasuuqa Israa’iil ee Qaza, kaas oo dilay in ka badan 64,600 oo Falastiiniyiin ah tan iyo bishii Oktoobar 2023.
Ra’iisul Wasaaraha Qadar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ayaa Arbacadii sheegay in jawaab celin wadajir ah oo heer gobol ah lagu diyaarinayo si looga hortago weerarka Israa’iil ee Dooxa, isagoo carrabka ku adkeeyay in wadatashiyo ay socdaan oo ay la leeyihiin shuraakada Carabta iyo Islaamka.
"Waxaa jira jawaab celin ka imaan doonta gobolka. Jawaabtan ayaa hadda lagu wadaa wadatashi iyo wadaxaajoodyo ay lala leeyihiin la-hawlgalayaasha kale ee gobolka," ayuu Al Thani u sheegay CNN.